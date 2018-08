Erik Durm erklärt seinen Abschied vom BVB

Erik Durm (l.) hat den BVB nach sechs Jahren verlassen

Erik Durm hat Borussia Dortmund verlassen und sich dem englischen Erstligisten Huddersfield Town angeschlossen. Seine Zeit beim BVB sieht der Außenverteidiger im Rückblick positiv - trotz der vielen Verletzungen.

"Ich bin 26 Jahre und habe in den vergangenen drei Jahren so viele Verletzungen erlitten wie andere wahrscheinlich in ihrer Karriere", erklärte Durm im Interview mit dem "kicker".

In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Weltmeister von 2014 für Dortmund nicht ein Pflichtspiel. Zunächst setzte ihn eine Hüftverletzung außer Gefecht, dann riss er sich das Außenband im Sprunggelenk.

Dennoch blickt er mit guten Gefühlen auf seine Zeit beim Bundesligisten zurück: "Es war eine super Zeit dort, gerade das erste Jahr. Aber ich wollte jetzt etwas Neues probieren, das hat nichts mit der Mannschaft oder dem Trainer beim BVB zu tun."

Unter Teammanager David Wagner, den Durm aus seiner Zeit beim BVB bereits kennt, will der Linksverteidiger nun zu alter Stärke zurückfinden. Es sei wichtig, sowohl Vertrauen und "viel Einsatzzeit" zu bekommen: "In beiden Punkten sehe ich eine große Chance in Huddersfield."

Der Wechsel erwies sich allerdings als schwierig. Medienberichten zufolge scheiterte ein Transfer zunächst an den zu hohen Gehaltsvorstellungen Durms. "Nicht alles, was dazu geschrieben wurde, stimmt", entgegnete der Linksfuß.

Im zweiten Anlauf ließ sich der Deal dann realisieren: "Wir sind noch mal super aufeinander zugegangen, und ich bin froh, dass es geklappt hat mit dem Wechsel", sagte Durm.