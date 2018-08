Wechsel von Pavard zum FC Bayern vom Tisch

Benjamin Pavard wird vorerst nicht zum FC Bayern München wechseln

Eine überzeugende Debüt-Saison in der Fußball-Bundesliga und eine überragende Weltmeisterschaft haben Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart ins große Schaufenster gerückt. Ein Wechsel zum FC Bayern München in diesem Sommer ist allerdings vom Tisch.

Der frischgebackene Weltmeister hat sich für einen Verbleib bei den Schwaben entschieden. Der Franzose teilte die gute Nachricht den VfB-Verantwortlichen um Sport-Vorstand Michael Reschke in einem Gespräch in der Geschäftsstelle am Dienstagabend mit.

"Es war ein offener, partnerschaftlicher Austausch in einer sehr freundschaftlichen, entspannten Atmosphäre", berichtete Reschke gegenüber der "Bild" und bestätigte: "Benji freut sich jetzt auf die Spiele mit dem VfB und dies ist ein klares Zeichen."

Damit ist ein vorzeitiger Wechsel zum FC Bayern zunächst vom Tisch. Beim Rekordmeister war Pavard als Nachfolger des wechselwilligen Jérôme Boateng gehandelt worden.

Im kommenden Jahr könnte der 22-Jährige den Weg an die Isar allerdings dennoch antreten. Dann könnten die Bayern eine vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel ziehen. Diese beläuft sich auf 35 Millionen Euro.

Eine Einigung zur Saison 2019/20 wurde unlängst von Stuttgarter Seite dementiert, Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wollte die Gerüchte bisher nicht kommentieren.

Pavard hat im Ländle noch einen Vertrag bis 2021. 2016 verpflichtete der VfB den Verteidiger von OSC Lille. Seither absolvierte er 57 Pflichtspiele für die Stuttgarter.