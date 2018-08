Hierarchie beim BVB: Piszczek "ist unumstritten"

Lukasz Piszczek spielt seit 2010 für den BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat in der Saison-Vorbereitung auf mehreren Ebenen den Umbruch eingeleitet. Dazu gehört auch ein Wechsel bei den Kapitänen. Lukasz Piszczek sei dabei "die logische Wahl" für das Amt des Vize-Kapitäns. Das erklärte Sportdirektor Michael Zorc gegenüber dem "kicker".

Der Pole ist seit Dienstag der Stellvertreter vom neuen Leitwolf Marco Reus. In der vergangenen Saison war Reus noch zweiter Mann hinter Marcel Schmelzer. Piszczek soll nun beim BVB "einen wichtigen Beitrag leisten", den Neustart erfolgreich zu gestalten, so Zorc weiter.

Seit acht Jahren kickt der mittlerweile 33-Jährige für die Schwarz-Gelben, 299 Pflichtspiele hat er seitdem für die Borussia gemacht. "Aufgrund seiner Leistung, seines Auftretens und seiner langen Vereinszugehörigkeit ist er als Vize-Kapitän die richtige Wahl."

Piszczek freut sich auf die Arbeit unter Favre

Zorc begründete die Entscheidung auch mit dem Standing des 65-fachen Nationalspielers innerhalb des Teams: "Piszczek ist in der Mannschaft auch als Typ unumstritten."

Der BVB-Leitwolf zeigte sich nach dem Testspiel der Borussia gegen den SSC Neapel (1:3) selbst zufrieden: "Ich freue mich, das ist eine große Ehre für mich." Außerdem sei er glücklich, "wieder mit dem Trainer zu arbeiten".

Unter Lucien Favre spielte Piszczek immerhin schon einmal. 2007 holte Favre, damals bei Hertha BSC in der Verantwortung, den heutigen Rechtsverteidiger in die Bundesliga. "Ich bin sehr dankbar", so Piszczek im Rückblick über seinen alten und neuen Trainer.