Trotz Gerüchten: Mourinho rechnet mit Pogba-Verbleib

Pogba soll laut Mourinho in Manchester bleiben

Teammanager José Mourinho von Manchester United geht offenbar von einem Verbleib seines Mittelfeldstars Paul Pogba bei den Red Devils aus.

Der Fußball-Weltmeister aus Frankreich sei "glücklich" aus seinem Urlaub nach der WM zurückgekehrt, zudem "stolz" und "mit dem Wunsch, zu arbeiten", sagte Mourinho vor dem Auftakt in der Premier League am Freitagabend gegen Leicester City.

Pogba war am Montag wieder ins Training bei United eingestiegen. Er wurde zuletzt mit einem Wechsel von Manchester zum spanischen Meister FC Barcelona in Verbindung gebracht. Laut britischen Medienberichten sei Pogba fest entschlossen, den Klub nach zwei Jahren zu verlassen. Der 25-Jährige soll in Barcelona etwa 384.000 Euro pro Woche verdienen, die Ablösesumme soll rund 100 Millionen Euro betragen.

Am Donnerstag schloss der Transfermarkt für die Klubs der Premier League, lediglich Verkäufe sind jetzt noch bis 31. August möglich.