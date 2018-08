HSV will Abwehrloch mit Schweizer Hünen stopfen

Léo Lacroix spielte in der letzten Saison bereits in der Champions League

Der Hamburger SV aus der 2. Fußball-Bundesliga ist auf der Suche nach einer Verstärkung für die Innenverteidigung offenbar endlich fündig geworden. Der neue Mann soll aus der französischen Ligue 1 kommen.

Léo Lacroix steht beim AS Saint-Étienne unter Vertrag, kam dort allerdings zuletzt nicht zum Zuge und kickte in der Rückrunde 2017/2018 bereits auf Leihbasis beim FC Basel. Auch für die bevorstehende Saison gibt es für Lacroix beim Klub von Ex-BVB-Spieler Neven Subotic wohl keinen Platz, sodass sich Saint-Étienne um ein erneutes Leihgeschäft bemüht.

Der HSV hat nun offenbar zugeschlagen und erwartet den 1,97-Meter-Hünen in Kürze am Vereinsgelände. So vermeldete es die "Hamburger Morgenpost". Laut dem Bericht muss der einstige Bundesliga-Dino für den 26-jährigen Schweizer keine Leihgebühr bezahlen, sich lediglich am Gehalt des Spielers beteiligen.

Debüt schon am Sonntag?

Lacroix soll für zunächst zwölf Monate auf Leihbasis kommen und sportlich umgehend eine Hilfe sein. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kyriakos Papadopoulos und dem wohl noch bevorstehenden Abgang von Albin Ekdal zu Sampdoria Genua gehen den Rothosen die Defensivspieler mit Erfahrung aus.

Gerade auf der Innenverteidiger-Position tummeln sich beim HSV mit David (18 Jahre), Ambrosius (19), van Drongelen (19) und David Bates (21) lauter Youngster, die vom älteren Lacroix künftig geführt werden könnten. Die Hamburger Zeitung hielt sogar für möglich, dass Lacroix schon am Sonntag gegen den SV Sandhausen (13:30 Uhr) im Kader der Hansestädter stehen könnte.

Léo Lacroix ist noch bis 2020 an AS Saint-Étienne gebunden, lief in der Hinrunde 2017/2018 zum letzten Mal für ASSE auf. Vor seiner Zeit in Frankreich stand der Defensivmann jahrelang beim FC Sion aus der Schweizer Superleague unter Vertrag.