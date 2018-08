Vor Supercup: Bayern droht wohl Boateng-Ausfall

Jérôme Boateng musste das Training abbrechen

Droht dem Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München im Supercup gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (20:30 Uhr) der Ausfall vom Jérôme Boateng?

Der Innenverteidiger plagt sich derzeit mit Problemen an seiner rechten Patellasehne herum. Das zumindest berichtete die "Bild" nach der Abschlusseinheit der Bayern.

Das letzte Mannschaftstraining vor der Abreise zum Supercup brach Boateng ab, ließ sich per Golfkart vom Rasen zum Trainingszentrum an der Säbener Straße fahren. Dort verschwand er mit Mannschaftsarzt Jochen Hahne in den Katakomben, wahrscheinlich um sich einer MRT-Untersuchung zu unterziehen.

Zuletzt hatte der 29-Jährige immer wieder Beschwerden im rechten Knie und absolvierte die letzten Einheiten zum Teil unter Schmerzen. Er stand jüngst stets mit einem Tapeverband an der entsprechenden Stelle auf dem Trainingsplatz.

Einem möglichen Vereinswechsel Boatengs soll die Blessur übrigens nicht im Wege stehen. Wie die "Bild" weiter angab, soll ein möglicher Medizincheck vor einem Transfergeschäft mit Paris Saint-Germain keine Probleme darstellen, sollten die Patellasehnen-Beschwerden nicht weiter zunehmen.

In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Spekulationen, dass der Weltmeister von 2014 noch zum französischen Spitzenteam nach Paris wechseln könnte. Als Ablöse sind mindestens 50 Millionen Euro im Gespräch.