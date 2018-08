Werder verliert Härtetest gegen Villarreal

Der Treffer von Max Kruse reichte Werder nicht zum Sieg

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat zwei Wochen vor dem Start der Bundesligasaison noch viel Luft nach oben.

Am traditionellen Tag der Fans kassierte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt gegen den spanischen Erstligisten FC Villarreal eine 2:3 (1:0)-Niederlage und offenbarte dabei im heimischen Weserstadion vor allem in der Defensive noch große Schwächen.

Der neue Bremer Kapitän Max Kruse (25.) und Neuzugang Yuya Osako (89.) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Villarreals Rekordeinkauf Karl Toko Ekambi per Doppelpack (49., 65.) und Manuel Morlanes (90.+1) machten den Sieg des spanischen Europa-League-Vertreters perfekt.

Trainer Florian Kohfeldt hatte sich zu Beginn für Florian Kainz und Milot Rashica auf den beiden offensiven Flügeln entschieden. Während der Österreicher Kainz mit einer couragierten Leistung weitere Pluspunkte sammeln konnte, wusste Rashica nicht zu überzeugen. Für den Angreifer aus dem Kosovo kam nach dem Seitenwechsel Neuzugang Martin Harnik in die Partie.

⏱ 90. Min



Schluss! @VillarrealCF war der erwartet schwere Testspielgegner. Die Spanier entführen einen Sieg vom #TachDerFans



⚽️ 2:3 #svwvil pic.twitter.com/ygU6GT8VlW — SV Werder Bremen (@werderbremen) 11. August 2018

In die Meisterschaft startet Werder am 25. August mit dem Nordderby gegen Hannover 96. Eine Woche vorher steht im DFB-Pokal bei Regionalligist Wormatia Worms das erste Pflichtspiel für die Grün-Weißen in dieser Spielzeit an.