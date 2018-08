Hoffenheim mit Remis gegen Eibar

Der Treffer von Bicakcic reicht der TSG nicht zum Sieg

Champions-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim hat zum Abschluss seiner Saisonvorbereitung einen kleinen Dämpfer erhalten. Nach zuvor klaren Testspielsiegen kam die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gegen den spanischen Fußball-Erstligisten SD Eibar nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Der bosnische Verteidiger Ermin Bicakcic, der die TSG möglicherweise noch in diesem Sommer verlässt, brachte seine Mannschaft in der 61. Minute in Führung. In der 83. Minute unterlief dem neuen Kapitän Kevin Vogt ein Eigentor zum Ausgleich.

Abpfiff! ⏱️



Schluss ins Sinsheim: Die #TSG und @SDEibar trennen sich mit 1:1-Unentschieden bei der Saisoneröffnung 2018/19 präsentiert von WIRSOL!#TSGSDE 🔵 1-1 ⚪️ pic.twitter.com/lnKeNlB6qO — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 11. August 2018

Am kommenden Samstag gastiert Hoffenheim in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist 1. FC Kaiserslautern. Am 24. August treten die Kraichgauer zum Eröffnungsspiel der Bundesligasaison bei Rekordmeister Bayern München an.