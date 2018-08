Axel Witsel: Batshuayi empfahl mir den BVB-Wechsel

Axel Witsel soll der neue Leader des BVB werden

Der belgische Fußball-Star Axel Witsel will seiner Rolle als Führungsfigur beim Bundesligisten Borussia Dortmund gerecht werden. Dabei wäre er von einem Jahr noch fast beim FC Bayern gelandet.

"Das stimmt", antwortete Axel Witsel im Interview mit der "Bild am Sonntag" auf die Frage, ob ihn der FC Bayern vor einem Jahr verpflichten wollte. "Sie haben nicht mich angerufen, sondern meinen damaligen Trainer Fabio Cannavaro. Und er hat dann ganz nett und höflich zu Carlo Ancelotti gesagt, dass es nicht möglich ist", erklärte der Belgier, warum der Wechsel platzte.

Wie seine Pläne und seine Rolle im Trikot des BVB aussehen, ist für Witsel klar. "Ich versuche, ein Leader in der Mannschaft zu sein", sagte der 29-Jährige, der für 20 Millionen Euro Ablöse vom chinesischen Super-League-Klub Tianjin Quanjian nach Westfalen wechselte und sich selbst als "fokussiert und ehrgeizig" beschreibt.

Als Lautsprecher sieht er sich allerdings nicht: "Ich bin nicht der Typ, der auf dem Platz schreit - das mag ich nicht. Dennoch will ich mit 29 Jahren meine Erfahrung zeigen und weitergeben." Nun müsse er jedoch erstmal Deutsch lernen, "damit es einfacher für mich wird".

Batshuayi empfahl Wechsel zum BVB

Sehr lobend äußerte sich Witsel über den neuen BVB-Coach Lucien Favre: "Er ist ein sehr guter, detailversessener Trainer, der versucht, seine Mannschaft immer im Training zu pushen und der auch mit jedem einzelnen Spieler in der Sache hart, aber eben auch sachlich und fair umgeht."

Vor seinem Wechsel habe er sich mit Stürmer Michy Batshuayi über den BVB unterhalten, um sich Rat einzuholen, ob der Bundesligist der richtige Klub für ihn sei: "Er hat mir gesagt: Wenn ich die Wahl habe, sollte ich nach Dortmund gehen und nicht lange zögern."

"Level in der Bundesliga nicht schlechter als in England"

Er selbst fühle sich für den Saisonstart gegen RB Leipzig zwar jetzt schon bereit, "aber natürlich werde ich erst mal ein, zwei Spiele brauchen, um dann hoffentlich bei 100 Prozent zu sein", so Witsel, der zu den Zielen der Dortmunder sagte: "Dortmund ist ein Verein, der normalerweise immer an der Spitze mit dabei ist. Jetzt gibt es einen echten Neustart. Das oberste Ziel in der neuen Saison ist es deshalb, wieder die Qualifikation für die Champions League zu erreichen."

Das spielerische Niveau in China sei zwar "nicht so hoch wie in Europa", dennoch rechnet Witsel in der Bundesliga nicht mit Anpassungschwierigkeiten: "Ich habe die WM gespielt und das ist der beste Fußball-Wettbewerb der Welt."

Das deutsche Oberhaus zählt für den Belgier zu den "vier besten Ligen der Welt. Für mich ist das Level in der Bundesliga nicht schlechter als in England – es ist das gleiche."