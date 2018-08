Transfer-Hammer auf Schalke: Kehrer wechselt zu PSG!

Thilo Kehrer wechselt nach Paris

Paukenschlag auf Schalke: Youngster Thilo Kehrer hat sich mit dem französischen Fußball-Spitzenklub Paris Saint-Germain auf einen Wechsel geeinigt. Dies bestätigte S04-Sportvorstand Christian Heidel am Sonntag.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wechselt Kehrer in den kommenden Tagen für eine Ablösesumme in Höhe von 37 Millionen Euro aus Gelsenkirchen nach Paris. Rund drei Wochen haben sich die beiden Klubs zuvor in geheimen Verhandlungen befunden. Einzig der Medizincheck und letzte vertragliche Details stehen aus und müssen noch geklärt werden, teilte der FC Schalke mit.

Christian Heidel wollte die von der "Bild" genannte Ablösesumme nicht bestätigen, erklärte aber: "Dass wir uns mit Paris einigen, hat wochenlang nicht so ausgesehen. Es war klar, dass wir dem Wechsel nur zustimmen, wenn Dimensionen erreicht werden, bei denen wir nicht Nein sagen können." Zuvor hatte man sich schon "auf eine Verlängerung geeinigt", sagte der Sportvorstand.

#Heidel: Wir haben uns grundsätzlich auf einen Vertrag mit @PSG_inside verständigt. Der Transfer wird eine wirtschaftliche Dimension haben, welche Schalke 04 nicht ablehnen kann. pic.twitter.com/Acr8WVJuBz — FC Schalke 04 (@s04) 12. August 2018

Wie groß diese finanziellen Dimensionen sind, deutete Heidel zumindest an: "Es wird der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Die teuerste Wechsel eines Innenverteidigers in Deutschland und der teuerste Wechsel eines Spielers mit einer Vertragslaufzeit von einem Jahr." Der Verein habe eine wirtschaftliche Verantwortung "und deswegen haben wir dem Wechsel zugestimmt", sagte Heidel.

Anfangs hat PSG laut "Bild" lediglich 18 Millionen Euro für den Abwehrspieler geboten, Schalke jedoch 40 Millionen Euro gefordert. Da am Ende sogar noch der FC Barcelona in den Poker eingestiegen sein soll, soll sich die Ablöse schließlich bei 37 Millionen eingependelt haben. Ob diese Summe den Tatsachen entspricht, ist nicht sicher. Bisher waren Leroy Sané (50 Mio. Euro) und Julian Draxler (43 Mio.) die teuersten Abgänge der Klubgeschichte. Laut Heidel müsste die Ablösesumme Kehrers demnach zwischen 43 und 50 Millionen Euro liegen.

Julian Draxler kein Thema

Durch den Verlust Kehrers werden die Knappen wohl auch auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden. "Wir haben immer gesagt, dass es noch passieren kann, dass wir eine Veränderung in der Mannschaft vornehmen. Und wir sind daran interessiert, mindestens noch eine Veränderung vorzunehmen", verriet Heidel, der darauf hinwies, dass der Verein keinen Schnellschuss wagen wird.

Julian Draxler ist in dieser Beziehung übrigens (noch) kein Thema. "In den dreiwöchigen Gesprächen [mit Paris] ist der Name Julian Draxler nicht einmal gefallen", versicherte Christian Heidel, der abschließend noch einmal ausdrücklich betonte: "Thilo Kehrer hat sich in absolut korrekt und überaus loyal gegenüber dem Verein verhalten. Ohne ein Angebot von der Dimension, wie wir es jetzt von PSG erhalten haben, hätte Thilo ganz sicher verlängert. Ebenso hätte er verlängert, wenn wir dieses Angebot abgelehnt hätten."