Gladbach und Hannover an Djilobodji interessiert

Papy Djilobodji hofft auf einen Wechsel in die Bundesliga

Papy Djilobodji, Innenverteidiger beim englischen Drittligisten AFC Sunderland, steht einem Medienbericht zufolge vor einer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Angeblich laufen Gespräche mit Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach.

Wie die französische "L'Équipe" berichtet, will der Senegalese seinen aktuellen Klub nach dem Abstieg unbedingt verlassen. Demnach wird der 29-Jährige auch vom französischen Erstligisten Caen umworben, bevorzugt persönlich aber einen Wechsel in die Bundesliga.

In der vergangenen Saison war der Linksfuß von Sunderland an den Ligue-1-Klub Dijon FCO ausgeliehen. Sein Stammverein aus dem Norden Englands stieg in seiner Abwesenheit in die dritte Liga ab, sodass Djilobodji nun keinerlei Interesse an einer Rückkehr hat.

Hierzulande ist der bullige Abwehrspieler aus seiner Zeit beim SV Werder Bremen bekannt. In der Rückrunde der Saison 2015/16 war Djilobodji an die Norddeutschen ausgeliehen. Dort absolvierte er 14 Einsätze in der Bundesliga und wusste im Abstiegskampf durchaus zu überzeugen.