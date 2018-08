Nach BVB-Abschied: Ex-Kollege lästert über Schürrle

Stefan Reinartz hat sich über seinen ehemaligen Mitspieler André Schürrle lustig gemacht

Nach seinem Abschied vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich André Schürrle bei seinem ersten Auftritt für den FC Fulham nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und dann musste sich der Ex-BVB-Spieler auch noch einen bissigen Kommentar von einem ehemaligen Mitspieler gefallen lassen.

Auf einer Gala des Magazins "11Freunde" durfte Ex-Profi Stefan Reinartz, der zwischen 2011 und 2013 gemeinsam mit André Schürrle bei Bayer Leverkusen spielte, eine Laudatio auf Leon Bailey halten, der an jenem Abend zum "Newcomer der Saison" ausgezeichnet wurde. Dabei leistete sich Reinartz einen kleinen, aber deutlichen Seitenhieb in Richtung Schürrle.

"Leon ist ein Spieler, wegen dem man ins Stadion kommt", sagte Reinartz bei seiner Rede über Bailey: "Er begeistert seine eigenen Fans und er strahlt so viel Spielfreude aus, dass er sogar gegnerische Fans begeistern kann. Er ist so was wie das Gegenteil von André Schürrle."

Wie oder ob Schürrle den Spruch aufgenommen hat, ist nicht überliefert. Im Festsaal sorgte Reinartz jedoch für großes Gelächter.