Valencia schnappt dem BVB den Wunschstürmer weg

Kevin Gameiro wechselt nicht zum BVB

Zwei Tage nach der Verpflichtung von Michy Batshuayi hat der spanische Fußball-Erstligist FC Valencia den nächsten potenziellen Wunschstürmer von Borussia Dortmund verpflichtet. Kevin Gameiro wechselt von Atlético Madrid in die Hafenstadt - und nicht zum BVB.

Wie der Champions-League-Teilnehmer am Sonntag mitteilte, wurde mit Gameiros bisherigem Klub eine Übereinkunft erzielt.

Der BVB soll neben dem belgischen WM-Dritten Batshuayi, der in der abgelaufenen Halbserie leihweise in Dortmund gespielt hatte, auch an dem 31 Jahre alten Franzosen interessiert gewesen sein.

Laut spanischen Medienberichten kostet Gameiro 16 Millionen Euro Ablöse. Die Borussia soll dem Vernehmen nach sogar 23 Millionen Euro für den Routinier geboten haben.

In 492 Profipartien erzielte Gameiro bislang 190 Tore, 60 weitere Treffer bereitete er vor. Gameiros Vertrag in Madrid lief noch bis zum Sommer 2020.