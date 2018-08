Max Kruse peilt das obere Tabellendrittel an

Max Kruse will sich mit Werder Bremen weiter entwickeln

Max Kruse vom Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen hat sich optimistisch gezeigt, in der bevorstehenden Spielzeit endlich mal wieder in höheren Tabellenregionen anklopfen zu können.

Besonders die Harmonie untereinander sowie die Qualität der Neuzugänge um Davy Klaassen, Martin Harnik und Yuya Osako stimmte den Mannschaftskapitän der Norddeutschen optimistisch.

Der Trend bei Werder sei schon in der Rückrunde zuletzt sehr positiv gewesen. Daran gelte es nun anzuknüpfen, wie Kruse gegenüber dem "kicker" betonte: "Wenn du gegen alle einmal gespielt und so eine positive Bilanz hast, dann willst du daran anknüpfen. Wir müssen versuchen, unsere Schwächephasen einzudämmen und möglichst kurz zu halten. Dann haben wir die Qualität, nicht nur um Platz 15 zu spielen, sondern eher im oberen Drittel der Tabelle zu landen."

Den europäischen Wettbewerb habe der 30-Jährige mit seinem Team durchaus ins Visier genommen. Um das größtmögliche sportliche Ziel zu erreichen, bedarf es laut Kruse besonders viel Stabilität in den Leistungen, vor allem auch gegen die schwächeren Kontrahenten: "Die Konstanz ist in dieser Liga einfach entscheidend, wenn du um die europäischen Plätze mitspielen willst."

Sich selbst hat der Bremer Offensivmann zum Ziel gemacht, auch in der Zukunft nicht von seinen Grundtugenden als Profi-Fußballer abweichen zu wollen: "Ich werde mir am Ende meiner Karriere nichts vorwerfen lassen können, was meine Einstellung angeht. Und auch nichts, was mein Auftreten angeht. Ich habe mich nicht verbiegen lassen."

Kruses Vertrag läuft 2019 aus

Kruse betonte: "Ich spiele Fußball, weil es mir Spaß macht und ich den Sport liebe. Natürlich will ich auch viel erreichen. Aber wichtiger ist mir meine Persönlichkeit. Dass ich mich durch nichts und niemanden verbiegen lasse. Das ist es, was für mich am Ende der Karriere zählt."

Zu seiner sportlichen Zukunft wollte sich Kruse im "kicker" hingegen nicht äußern, wenngleich sein Vertrag in Bremen nach der Saison 2018/2019 ausläuft: "Ich lasse die Dinge auf mich zukommen. Klar ist: Ich fühle mich in Bremen total wohl. Und wenn das mit dem nötigen Erfolg gepaart ist, wird man sich sicher zusammensetzen und eine Lösung finden" meinte der Stürmer, der seit 2016 wieder beim Nordklub aktiv ist und seit dem 21 Tore in 52 Bundesligaspielen erzielt hat.