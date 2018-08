Anthony Modeste vor Rückkehr zum 1. FC Köln?

Anthony Modeste soll sich nach einem neuen Verein umsehen

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln soll an einer Rückholaktion seines ehemaligen Top-Stürmers Anthony Modeste interessiert sein. Die Domstädter haben aber erstklassige Konkurrenz aus dem Ausland.

Modeste, der seinen Vertrag mit dem chinesischen Klub Tianjin Quanjian kürzlich auflöste, ist seit einigen Tagen auf Vereinssuche. Der 1. FC Köln soll sehr interessiert an einer erneuten Verpflichtung des 30 Jahre alten Stürmers sein, berichtet der französische Radiosender "RMC".

Schließlich haben die Domstädter sportlich beste Erinnerungen an Modeste. In seiner letzten Saison in Köln erzielte der Angreifer satte 25 Tore in 34 Spielen und schoss den FC damit in die Europa League. Für eine Rückkehr an den Rhein spricht, dass Modeste sich in China nicht wohlfühlte, weil seine Familie noch in Köln lebt.

Allerdings hat der FC mit Jhon Córdoba, Simon Terodde, Serhou Guirassy und Simon Zoller bereits vier Stürmer im Kader. Zudem könnte Köln als Zweitligist Modeste nicht annähernd das Gehalt zahlen, das der Franzose in China verdiente. Elf Millionen Euro kassierte er bei Tianjin Quanjian - für den FC eine astronomische Summe. Im Gedächtnis ist auch immer noch der umstrittene Abgang von Modeste aus der Domstadt, nach dem er und FC-Vizepräsident Toni Schumacher sich in Interviews gegenseitig den schwarzen Peter zuschoben.

Weiterer Ex-Klub interessiert

Nach Informationen von "RMC" sollen aber auch erstklassige Klubs aus Europa an Modeste interessiert sein: Galatasaray aus Istanbul und Modestes französischer Ex-Klub OGC Nizza würden Modeste offenbar gerne verpflichten. Galatasaray soll allerdings finanzielle Probleme haben, weswegen ein Wechsel nach Nizza wahrscheinlicher sein soll.

Modeste spielte seit Sommer 2017 für Tianjin Quanjian und erzielte 14 Tore in 28 Spielen für die Chinesen. Im Land der aufgehenden Sonne soll er sich aber nicht mehr wohlgefühlt und deswegen seinen Vertrag mit dem Verein aufgelöst haben. Kurz nach dem Kontraktende hatte sich Modeste bei der Stürmersuche des BVB ins Spiel gebracht und gegenüber "Sport1" gesagt: "Borussia Dortmund wäre sehr interessant. Das könnte ich mir gut vorstellen."