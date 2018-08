Klopp: "Können Geschichte nicht umschreiben"

Jürgen Klopp hadert noch mit dem Champions-League-Finale

Jürgen Klopp, Teammanager des FC Liverpool, hadert wenige Monate nach dem verlorenen Finales der Fußball-Champions-League gegen Real Madrid immer noch mit der Pleite.

Überraschend hatte der 51-Jährige Liverpool in der vergangenen Saison bis ins Endspiel der Königsklasse geführt. Dort verloren die Reds allerdings unglücklich mit 1:3 gegen Real Madrid.

Nichtsdestotrotz blickte Klopp im Interview mit "France Football" positiv zurück: "Wir hatten eine fantastische letzte Saison, obwohl das Ergebnis des Champions-League-Finals nicht das war, was wir uns erhofft hatten. Niemand hatte mit uns gerechnet, obwohl wir uns selbst gesagt haben, dass das Finale durchaus möglich ist."

Die absolute Überraschung verpassten die Reds schließlich. Im Endspiel patzte Torhüter Loris Karius zweimal, Torjäger Mohamed Salah musste früh mit einer Schulterblessur ausgewechselt werden. "Jeder weiß, dass Mo Salahs Verletzung die Dinge verändert hat. Aber wir können die Geschichte nicht umschreiben", meinte Klopp, der mit der Verletzungsmisere zum Ende der Saison haderte.

Klopp will Spielidee nicht ändern

Trotz der schmerzhaften Pleite will Klopp nichts an seiner Spielphilosophie ändern. "Unterhaltung ist der wichtigste Aspekt des Fußballs. Die Welt ist zu ernst, es gibt zu viele Probleme. Da sollte wenigstens der Fußball nicht langweilig sein." So erklärte der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund seine Spielidee vom Vollgas-Fußball oder - wie er ihn auf Englisch nennt - "Heavy-Metal-Fußball" mit andauerndem Pressing, hohem Druck und schnellen Kontern. "Ich will sehen, wie meine Spieler Spaß haben und mich überraschen", meinte der 51-Jährige.

Ein anderes Konzept verfolgte Weltmeister Frankreich aufgrund der defensiven Taktik von Trainer Didier Deschamps bei der WM in Russland. Die Fans hätten wegen der Stars im Team spektakulären Fußball von der Equipe Tricolore erwartet, meint Klopp.

"Aber Deschamps zeigte große Reife. Er beruhigte und disziplinierte alle. Auch wenn das bedeutete, dass die Spiele manchmal etwas langweilig wurden. Die Aufgabe eines Trainers ist es, die Qualitäten seines Teams optimal zu nutzen."