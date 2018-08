RB-Coach Rangnick weicht Rudy-Fragen aus

Ralf Rangnick antwortete, ohne viel zu sagen

Ralf Rangnick hat derzeit alle Hände voll zu tun. Leipzigs Macher muss zwischen Trainingsbetrieb und Europa League auch den Kader für die neue Saison vervollständigen - keine einfache Angelegenheit.

Natürlich kam beim Termin mit den VIP-Karten-Besitzern in der Red-Bull-Arena auch die Frage nach Sebastian Rudy auf. RB Leipzigs Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick ließ sich auch eine Antwort entlocken, ohne jedoch viel zu sagen. "Ich kenne keinen Spieler mit diesem Namen in unserem Kader", sagte Rangnick.

Doch das könnte sich bald ändern. Der vielseitige Mittelfeldspieler von Bayern München soll sich laut "Leipziger Volkszeitung" am vergangenen Freitag bereits auf dem RB-Trainingsgelände umgesehen haben. Vor wenigen Wochen hatte Rangnick wegen der Gehaltsstruktur und des für Leipziger Verhältnisse relativ hohen Alters von Rudy (28) noch gemeint, dass ein solcher Deal "nicht darstellbar" sei.

Leihe mit Kaufoption steht im Raum

Doch der Poker geht offenbar weiter. Rudy wird zugetraut, die Lücke zu schließen, die Naby Keita mit seinem Weggang zum FC Liverpool hinterlassen hat. Und der FC Bayern will sein personelles Übergewicht im Mittelfeld abbauen. Beim Supercup-Endspiel der Münchner bei Eintracht Frankfurt (5:0) saß der 26-malige Nationalspieler 90 Minuten auf der Bank.

Für Rudy spricht auch, dass er aus seiner Hoffenheimer Zeit Leipzigs zukünftigen Trainer Julian Nagelsmann gut kennt. Er weiß also, was ihn in Leipzig erwartet. Fragen wirft die wirtschaftliche Dimension auf. Wegen des Financial Fairplay ist im Falle Rudy ein Transfer zwischen 20 und 30 Millionen Euro für RB wohl nicht mehr zu realisieren. Deshalb ist ein Leihgeschäft mit Kaufoption wahrscheinlich.

Kaufen will RB nämlich noch Flügelspieler Ademola Lookman vom FC Everton, der in der vergangenen Saison als Leihspieler bei RB einen guten Eindruck hinterlassen hat. Mehr als 30 Millionen Euro an Ablöse stehen derzeit im Raum. Zu viel für RB, Rangnick setzt auf Geduld. "Wir halten unser Budget ein. Ein 30-Millionen-Transfer ist ausgeschlossen", hatte Rangnick jüngst der Mitteldeutschen Zeitung gesagt.

Wird Werner zum Topverdiener?

Mit Rudy und Lookman sowie den drei bereits verpflichteten Nachwuchsspielern Matheus Cunha, Marcelo Saracchi und Nordi Mukiele hätte RB für die neue Saison ein gutes Paket geschnürt. Gleichzeitig bemüht sich Rangnick noch um eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Timo Werner. Der Vertrag des Nationalspielers läuft 2020 aus.

Werner hat erklärt, dass er gerne unter Nagelsmann trainieren würde. Der neue Kontrakt könnte zur Win-Win-Situation werden. Der 22-Jährige würde zum Top-Verdiener bei RB aufsteigen, RB könnte eine saftige Ablösesumme festschreiben lassen.

Fraglich ist, ob Werner am Donnerstag im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League bei Universitatea Craiova fit ist. Der Stürmer klagte am Montag über Oberschenkelprobleme. Mit oder ohne Werner - für Rangnick ist ein Weiterkommen gegen den rumänischen Pokalsieger nach dem 3:1 im Hinspiel fest eingeplant: "Wenn wir erneut so seriös auftreten, dann mache ich mir keine allzu großen Sorgen."