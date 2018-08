Medien: Eintracht Frankfurt blitzt bei Feyenoord ab

Tonny Vilhena ist ein Eigengewächs von Feyenoord

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist kurz vor dem Saisonstart weiter auf der Suche nach Verstärkung. Die Hessen haben noch Bedarf im Mittelfeld, blitzen jedoch einem Bericht aus den Niederlanden zufolge im Werben um einen geeigneten Kandidaten ab.

Wie "Voetbal International" vermeldet, hat Eintracht Frankfurt in der zurückliegenden Woche Interesse an Tonny Vilhena gezeigt. Der Pokalsieger habe sich zuletzt bei dessen Arbeitgeber Feyenoord gemeldet, um einen Wechsel auszuarbeiten. Die Adler kassierten allerdings eine Absage.

Der niederländische Spitzenklub werde den 23 Jahre alten Mittelfeldmann keinesfalls abgeben, so "Voetbal International". Vilhena besitzt in Rotterdam noch einen Vertrag bis 2020.

Der elffache Nationalspieler soll über das kategorische Nein seines Klubs jedoch verwundert sein. Das Feyenoord-Eigengewächs strebe selbst einen Wechsel ins Ausland an. Er wolle künftig im internationalen Geschäft Erfahrungen sammeln uns sei einem Abschied aus der Eredivisie nicht abgeneigt.

Mit seinem Klub wird das Kapitel Europa allem Anschein nach in dieser Spielzeit allerdings jäh zu Ende gehen: In der Qualifikation für die Europa League verlor Feyenoord das Hinspiel beim slowakischen Verteter AS Trencin mit 0:4. Das Rückspiel findet am Donnerstag statt.