Schalke: Uth versteht Kehrer-Wechsel

Thilo Kehrer wird Schalke 04 verlassen

Abwehrspieler Thilo Kehrer steht unmittelbar vor einem Wechsel zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain. Beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 werde Kehrer eine Lücke hinterlassen, sagte S04-Angreifer Mark Uth, der gleichzeitig Verständnis zeigte.

"Wenn man die Chance hat, zu Paris zu wechseln, kann man das nachvollziehen", bekannte Uth im Gespräch mit "Sky". Dennoch werde der 21-Jährige in der Mannschaft "fehlen", sowohl "menschlich" als auch "fußballerisch".

Kehrers Wechsel zu PSG ist zwar noch nicht vollends in trockenen Tüchern. Allerdings befand sich der Verteidiger am Dienstag französischen Berichten zufolge bereits beim Medizincheck in Paris.

Sein Team sei jedoch gut auf den Abgang vorbereitet: "Wir haben gerade hinten sehr, sehr viele und gute Alternativen. Wir werden das sicherlich als Mannschaft auffangen."

Der deutsche Junioren-Nationalspieler Kehrer wird voraussichtlich einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. PSG wird Berichten zufolge an Schalke im Gegenzug eine feste Ablösesumme in Höhe von 37 Millionen Euro überweisen. Hinzu könnten weitere Bonuszahlungen kommen.