Heidel über Youngster: "Harit ist ruhiger geworden"

Amine Harit steht vor seiner zweiten Saison auf Schalke

Amine Harit vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ist kurz vor dem Saisonstart um Normalität bemüht. Nach seinem folgenschweren Unfall in Marokko versucht er auch mit Hilfe der Klubverantwortlichen, die Unfallfahrt zu verarbeiten.

In der Nacht am 29. Juni saß Harit am Steuer eines Mercedes-Geländewagens. Es kam zu einem Zusammenprall mit einer Person, die eine viel befahrene Straße in Marrakesch überquerte. Der 30-jährige Fußgänger verstarb, nach abgeschlossenen Ermittlungen wurde Harit zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung verurteilt.

Seit seiner Rückkehr zum FC Schalke wird der 21 Jahre alte Youngster weitestgehend abgeschirmt, besucht zudem wöchentliche Therapiesitzungen. Schalkes Sportvorstand Christian Heidel übernimmt die Kommunikation mit den Medien. Harit selbst spricht derzeit nicht öffentlich, weder mit Medienvertretern, noch mit S04-Anhängern.

Der Manager der Gelsenkirchener stellte fest: "Amine Harit ist von seiner Persönlichkeit ruhiger geworden. Er muss jetzt Schritt für Schritt in die Normalität zurückfinden", wird Heidel in der "Sport Bild" zitiert. Der Schalke-Macher attestierte Harit "sehr fokussierte, sehr engagierte und sehr konzentrierte" Trainingsleistungen.

Große Unterstützung innerhalb des Teams

Der beste Newcomer der abgelaufenen Saison solle weitestgehend abgeschirmt von der Öffentlichkeit das Erlebte aufarbeiten können. Innerhalb des Team erfährt Harit dabei jede Unterstützung, wie auch Heidel mehrfach betonte. Als wichtigste Bezugspersonen innerhalb der Mannschaft gelten vor allem die Kollegen Salif Sané, Benjamin Stambouli sowie Breel Embolo, die sich mit Harit auf Französisch verständigen können.

In seiner Debütsaison brachte es der marokkanische Nationalspieler auf 31 Bundesliga-Einsätze für den FC Schalke, in denen er drei Treffer erzielte. In Gelsenkirchen wird behutsam daran gearbeitet, dass Harit als junger Profi mit den traumatischen Erlebnissen zurück zu seiner sportlichen Leistungsfähigkeit findet.