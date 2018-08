Werder-Rekordmann Klaassen spricht von Europa

Davy Klaassen weckt die neue Europa-Hoffnung in Bremen

Werder Bremens neuer Star Davy Klaassen peilt mit den Nordlichtern den Einzug in den Europapokal an.

Die großen Ambitionen macht Kohfeldt auch von der neuen Werder-Hoffnung Klaassen abhängig, wie der Neuzugang der "Sport Bild" verriet: "Er will Richtung Europacup-Plätze schauen. Er sagte: Wenn ich mein Bestes bringen würde, werde die Mannschaft stärker. Seine Ambitionen sind deckungsgleich mit meinen", erklärte Klaassen.

Obwohl Werder in der vergangenen Saison nur Elfter der Bundesliga wurde, glaubt der 25-Jährige an den Erfolg in der neuen Spielzeit: "Europa ist möglich. Niemand möchte um die Plätze 12, 13 oder 14 spielen. Es wird hart, ist aber machbar. Wir wollen mit Werder endlich wieder international spielen!"

Für Klaassen bezahlte Werder in diesem Sommer rund 13,5 Millionen Euro an den FC Everton aus der englischen Premier League. "Es gibt einige, die meinen, es sei ein Rückschritt. Aber nicht für mich. Für mich ist entscheidend, dass ich spiele. Dass der Spielstil zu mir passt. Das ist der Fall", meinte der offensive Mittelfeldspieler. "Außerdem ist Bremen immer noch ein großer Verein, auch wenn die vergangenen Jahre nicht immer gut verliefen."

Klaassens Verpflichtung versetzte Bremen - trotz der schwachen Saison in Everton zuvor - einen Euphorieschub für die neue Saison. Immerhin wurde der Mittelfeldmann 2016 zum besten Fußballer der Niederlande gewählt. Selbst Oranje-Legende Johann Cruyff lobte Klaassen einst in den höchsten Tönen und verglich ihn gar mit Xavi vom FC Barcelona oder Toni Kroos von Real Madrid.

"Es war schön zu hören, dass Hollands bester Spieler aller Zeiten so über mich spricht. Das machte mich stolz", verriet Klaassen. "Aber man kann nicht einen Spieler wie mich, der damals bei Ajax war, mit einem vom FC Barcelona oder Real Madrid vergleichen."