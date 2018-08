HSV-Streikprofi Kostic winkt die Premier League

Filip Kostic winkt im Winter die Premier League

Streik-Profi Filip Kostic will den Hamburger SV offenbar noch in diesem Sommer verlassen. Doch wartet der Serbe noch bis zum Winter, winkt ihm offenbar ein Vertrag in der englischen Premier League.

Der FC Burnley sei an Kostic interessiert, schreibt der "Lancashire Telegraph". Trainer Sean Dyche sucht offenbar noch einen schnellen Offensivmann für die Außenbahn der Clarets.

Die Engländer verpassten den Transfer von Kostic in diesem Sommer wohl wegen des frühen Deadline Days der Premier League am 9. August. An dem Tag hätte Burnley den 25 Jahre alten Offensivmann noch verpflichten können. Die Zeitung berichtet aber, Burnley wolle im Winter einen neuen Anlauf nehmen, um Kostic auf die Insel zu locken.

Voraussetzung dafür ist, dass Kostic bis Januar geduldig bleibt und solange noch für den Hamburger SV spielt, wo er noch bis 2021 unter Vertrag steht.

Dass der Flügelspieler diese Geduld aber nicht aufbringen will, deutete sich in den vergangenen Tagen an. Kostic reiste am Wochenende nicht mit der Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Sandhausen, sondern führte lieber Verhandlungen über einen Wechsel noch in diesem Sommer.