BVB-Juwel Gómez will Favres Vertrauen gewinnen

Sergio Gómez hofft auf mehr Spielpraxis

Im Januar 2018 sicherte sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund die Dienste von Barca-Talent Sergio Gómez. Nach zwei Bundesligakurzeinsätzen will der 17-Jährige in der kommenden Saison beim BVB durchstarten.

"Ich will so viele Minuten spielen, wie irgendwie möglich und das Vertrauen des Trainers gewinnen", fasste der Youngster seine Ziele im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" zusammen. Dass er dabei Teil eines Umbruchs beim BVB ist, scheint dem Spanier zudem klar: Er wolle "Punkte um Punkte sammeln und Teil der Entwicklung zu sein", so Gómez.

Nach dem Wechsel zum BVB sei es ihm zwar schwer gefallen, sich anzupassen, die Mannschaft hätte ihm jedoch sehr geholfen, führte Gómez weiter aus. Vor allem die schwankenden klimatischen Bedingungen in Deutschland und die neue Sprache seien anfangs eine Herausforderung erwiesen. Sein Deutsch mache allerdings Fortschritte.

Inzwischen verstehe er einiges und könne auch mitreden. Wenn er dennoch etwas nicht verstehe, erkläre ihm Borussen-Coach Lucien Favre den Umstand auf englisch. Notfalls stünden ihm aber auch Nuri Sahin oder Achraf Hakimi zur Seite, die für Gómez ins Spanische übersetzen.

Weiterhin äußerte sich Gómez zur großen Konkurrenz im BVB-Mittelfeld. Diese habe auch Vorteile, so das Talent. Es gebe viele gute Spieler, von denen er sehr viel lernen könnte.