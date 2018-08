FC Bayern bezwingt HSV im Jubiläums-Spiel

Der FC Bayern gastierte zum Testspiel in Hamburg

Der deutsche Fußball-Meister Bayern München hat seine Pokal-Generalprobe beim alten Bundesliga-Rivalen Hamburger SV gewonnen. Das Team von Neu-Trainer Niko Kovac setzte sich am Dienstag im Testspiel beim Zweitligisten mit 4:1 (2:1) durch.

Khaled Narey (25.) brachte den Bundesliga-Absteiger aus dem Norden in Führung. Sandro Wagner (31.) glich wenig später per Foulelfmeter aus. Zehn Minuten später schoss der Stürmer per Hacke sein Team in Führung. Nach der Pause erhöhte Thomas Müller (73./86.) per Doppelpack zum Endstand.

Vor 27.638 Zuschauern nutzten Hamburgs Trainer Christian Titz und sein Münchener Kollege und Ex-HSV-Profi Niko Kovac die Partie zum Experimentieren. In der zweiten Halbzeit wechselten sie ihre Mannschaften durch. Drei Tage nach dem Gewinn des Supercups gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt ließ Kovac auch zahlreiche seiner Stars zu Hause.

Christoph Moritz analysiert: „Jeweils eine Halbzeit in so einem Testspiel ist für uns besser als eine Trainingseinheit. Es hat sich vor allem am Ende wieder gezeigt, was für eine enorme Qualität bei den Bayern auf dem Platz steht. Jetzt blicken wir auf die Aufgabe im Pokal.“ pic.twitter.com/nIRHRORjkc — Hamburger SV (@HSV) 15. August 2018

Die Bayern spielen am Samstag in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel, etwa 50 Kilometer von Hamburg entfernt. Die Hanseaten müssen ebenfalls am Samstag beim westfälischen Oberliga-Club TuS Erndtebrück in Siegen antreten.

Der Liveticker zum Nachlesen:

Hamburger SV - FC Bayern München 1:4

TORE: 1:0 Khaled Narey (25.)

1:1 Sandro Wagner (31.)

1:2 Sandro Wagner (41.)

1:3 Thomas Müller (74. Minute)

1:4 Thomas Müller (86. Minute)

+++ Fazit +++

Die Bayern-Fans beklatschen ihre Stars, der FC Bayern gewinnt das Testspiel gegen den Hamburger SV deutlich mit 4:1. Der HSV war zu Beginn das bessere Team und hatte die gefährlicheren Chancen. In der 25. Minute erzielte Khaled Narey das verdiente 1:0 für Hamburg. Danach drehten die Bayern jedoch auf. Innerhalb einer Viertelstunde drehte Sandro Wagner das Spiel mit einem Doppelpack per Elfmeter und sehenswertem Hackentor. In der zweiten Hälfte wechselte HSV-Trainer Titz fast komplett durch, dadurch ging der Spielfluss vollends verloren. In seinem Jubiläums-Spiel erhöhte Thomas Müller ebenfalls mit einem Doppelpack auf den letztendlich verdienten 4:1-Endstand. Vor exakt zehn Jahren hatte Müller sein Bundesligadebüt für den FC Bayern gegeben - gegen den HSV. Damals endete das Spiel jedoch mit 2:2. Mit dem heutigen Sieg sind die Bayerns bestens in Form, um ihr erstes Pflichtspiel der neuen Saison im DFB-Pokal gegen den SV Drochtersen/Assel am Wochenende souverän zu gewinnen. Der HSV zeigte in den ersten 25 Minuten gute Ansätze für eine erfolgreiche Zweitligasaison. Die Rothosen spielen am Samstag im Pokal gegen den TuS Erndtebrück. Alle Live-Infos zu den DFB-Pokalspielen gibt's selbstverständlich bei weltfussball.de. Bis dahin!

+++ 90. Minute +++

Die letzten Minuten dieses Testspiels sind angebrochen. Der HSV bekommt noch eine Ecke zugesprochen. Aus der ergibt sich aber nichts Zählbares mehr. Dann pfeift Schiedsrichter Stieler ab. Ende!

+++ 86. Minute +++

Wieder Müller: 4:1! Was für ein schöner Spielzug: Ribéry bedient Kimmich an der Grundlinie. Der wiederum sucht den Doppelpass, aber Ribéry lässt das Leder durch die Beine zu Thomas Müller passieren. Der 28-Jährige schiebt die Kugel ruhig unten links ins Gehäuse. Damit wird es ein standesgemäßer Sieg des Rekordmeisters.

+++ 84. Minute +++

Uff, da hat Pollersbeck viel Glück! der frische A-Jugendliche Zirkzee zieht aus spitzem Winkel flach ab. Pollersbeck zischt der Ball zwischen den Hosenträgern hindurch, rollt aber nicht ins Tor, sondern parallel zur Grundlinie neben das Tor.

+++ 81. Minute +++

Wie sagt man so schön? Das Spiel plätschert dem Ende entgegen. Der Hamburger SV scheint nicht mehr an den Ausgleich oder auch nur an ein Tor zu glauben. Derweil bringt Niko Kovac Jungspund für Jungspund: Marvin Cuni ersetzt Köhn.

+++ 77. Minute +++

Kurz vor dem 3:1 haben Renato Sanches und Sandro Wagner den Platz verlassen. Dafür kamen mit Maximilian Zaiser und Joshua Zirkzee zwei frische Youngsters.

+++ 74. Minute +++

Thomas Müller erhöht auf 3:1! In seinem Jubiläums-Spiel ist der Ur-Bayer unnachahmlich zur Stelle. Der 28-Jährige erahnt, wo die abgefälschte Hereingabe von Youngster Maximilian Franzke landet und drückt das Leder aus fünf Metern an Pollersbeck vorbei. Ist das Spiel damit schon entschieden? Viel Gegenwehr sieht man vom Hamburger SV nicht mehr.

#Franzkes Hereingabe wird abgefälscht und fällt @esmuellert_ vor die Füße. Der Münchner schaltet mal wieder am schnellsten und schiebt ein. 👏 #Müllered pic.twitter.com/E2Lhkq2Rt3 — FC Bayern München (@FCBayern) 15. August 2018

+++ 72. Minute +++

Der Vollständigkeit halber hier noch mal alle Wechsel der Bayern aus der 59. Minute:

+++ 70. Minute +++

In der Defensive unterläuft ihm der eine oder andere Ballverlust, aber offensiv macht er positiv auf sich aufmerksam: Erneut ist es Renato Sanches, der den Abschluss sucht. Aus knapp 20 Metern packt der Portugiese den Fernschuss aus. Der ist aber zu zentral platziert und landet in den Händen von Pollersbeck.

+++ 66. Minute +++

Das Nord-Süd Gipfelchen hat derweil merklich an Tempo eingebüßt. Ein Lichtblick im dunklen Chancentunnel ist Renato Sanches, der das Leder aus spitzem Winkel und kurzer Distanz an den linken Pfosten jagt. Von dort springt das Spielgerät aber ins Toraus.

+++ 63. Minute +++

In der Zwischenzeit hat Christian Titz auch seinen letzten Startelfspieler vom Rasen geholt. Bakery Jatta ersetzt Gotoku Sakai.

+++ 61. Minute +++

Es ist ein Spiel wie gemacht für Thomas Müller: Auf den Tag genau vor zehn Jahren hat Müller sein Bundesligadebüt für den FC Bayern gegeben - und das sogar gegen den Hamburger SV! Wie lange das her ist, sieht man, wenn man auf die Namen schaut, die damals auf dem Spielbogen standen: Für Bayern spielten noch Lúcio, Mark van Bommel oder auch Miroslav Klose. Bei Hamburg waren Nigel de Jong, Piotr Trochowski und Paolo Guerrero aktiv. Und Jérôme Boateng, heute bei den Bayern aktiv, trug damals noch das Trikot der Hanseaten. Ein Schmankerl für Nostalgiker.

+++ 59. Minute +++

Weiter geht die wilde Wechsel-Party: Unter anderen kommen Thomas Müller und Joshua Kimmich ins Spiel.

+++ 57. Minute +++

Hier nochmal die Wechsel der Bayern im Detail:

+++ 55. Minute +++

Kingsley Coman sprüht vor Spielfreude: Ein Übersteiger hier, ein Hackentrick dort. Ästhetisch sieht das aus - geht aber auch mal schief. Bei einem Übersteiger verspringt dem Franzosen das Leder und der HSV ist wieder im Ballbesitz. Diese Tricksereien könnten Coman auch schnell als Arroganz ausgelegt werden.

+++ 51. Minute +++

Dicke Chance für Renato Sanches! Der Portugiese taucht mit dem Ball am Fuß vor Pollersbeck auf, im letzten Augenblick grätscht aber Christoph Moritz dazwischen. Doch die Kugel landet im Rücken von Sanches. Der dreht sich um und probiert es mit der Hacke. Aber Pollersbeck ist zur Stelle und pariert den Abschluss.

+++ 48. Minute +++

Auch die Bayern lassen sich nicht lumpen, wechseln aber nicht so stark wie der HSV. Franck Ribéry kommt für Arjen Robben, Niklas Süle stellt sich frisch in die Innenverteidigung und Sven Ulreich steht nun statt Manuel Neuer im Tor. Kapitän ist nun Ribéry.

+++ 46. Minute +++

Weiter geht's, Freunde des runden Kunstleders. Der HSV hat ordentlich durchgewechselt: Einzig Gotoku Sakai bleibt auf dem Rasen, ansonsten sind zehn frische Spieler unterwegs.

+++ Stimmungscheck +++

15 Minuten Pause, Zeit zum Durchatmen. Und für einen kleinen Stimmungscheck: Schafft der Hamburger SV den direkten Wiederaufstieg?

+++ Halbzeitfazit +++

Von der nächsten Auflage der Wagner-Festspiele zu sprechen, wäre angesichts des Testspielcharakters sicherlich vermessen. Aber vielleicht ist es ein kleines Festspielchen. Der HSV kam zwar besser in die Partie, hatte gefährliche Chancen und ging dank Khaled Narey sogar in Führung. Zur Pause hat aber der FC Bayern dank Sandro Wagner die Nase vorn. Erst verwandelte der Lewandowski-Ersatz einen Elfmeter souverän, zehn Minuten später traf er per Hackentrick zum 2:1 für den Rekordmeister. Die Hamburger sollten sich davon aber nicht verunsichern lassen. Knüpfen sie an ihre Leistung in den ersten 25 Minuten an, ist hier mindestens ein Unentschieden gegen den Deutschen Meister möglich. Das würde den Hanseaten einen echten Selbstvertrauensschub verpassen.

+++ 45. Minute +++

Ist das wieder der alte HSV? Die Hamburger probieren eine sicherlich ausgeklügelte Freistoßvariante aus. Leider landet schon der erste Pass dabei im Toraus. Und dann ist auch schon Pause.

45'⏱ Keine Nachspielzeit – Schiedsrichter Stieler pfeift direkt ab. Damit ist Pause im Volkspark. Nach der Führung durch #Narey, gehen wir durch zwei Wagner-Treffer mit einem 1:2-Rückstand in die Kabine.

____#HSVFCB 1:2 #nurderHSV pic.twitter.com/jorFVdnCH7 — Hamburger SV (@HSV) 15. August 2018

+++ 41. Minute +++

Von wegen Spiel beruhigen: Die Bayern preschen nach vorne und machen dank Sandro Wagner das 2:1! Goretzka holt einen scheinbar verlorenen Ball an der linken Eckfahne zurück ins Spiel und bedient Sandro Wagner im Zentrum mit einem hoppelnden Ball. Wagner lässt beim Abschluss seine Kreativität spielen und hält die Hacke in den Ball. Von dort tropft der Ball lässig rechts ins Gehäuse. Torhüter Mickel hat keine Schnitte. So schnell dreht der Rekordmeister ein Spiel.

Sandro #Wagner zaubert mit der Hacke die 🍒 ins Tor. Genauso elegant: Die Flanke von Leon #Goretzka zuvor. #HSVFCB 1⃣- 2⃣ (41') pic.twitter.com/cxrvqL6N4P — FC Bayern München (@FCBayern) 15. August 2018

+++ 39. Minute +++

Beide Mannschaften atmen nach den Toren innerhalb kurzer Zeit nun einmal durch. Der HSV lässt die Pille durch die eigenen Reihen laufen und beruhigt das Spiel.

+++ 35. Minute +++

Fast das 2:1 für die Roten: Renato Sanches schlägt eine Ecke scharf auf den zweiten Pfosten. Da rutscht Coman nur haarscharf am Führungstreffer vorbei. Weiter geht es mit Abstoß.

+++ 31. Minute +++

Nach nur drei Minuten gleicht Sandro Wagner aus! Der Bayern-Dank gilt Gotoku Sakai. Der Japaner kommt rechts im Strafraum gegen wendigen Kingsley Coman zu spät, Schiedsrichter bleibt gar nichts anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Wagner legt sich anschließend den Ball zurecht und zimmert das Leder souverän flach ins linke Eck. Keeper Mickel entscheidet sich für die falsche Seite. Die Führung des HSV hat nicht lange gehalten. "Zieht den Bayern die Lederhosen aus", hört man im Volkspark nun nicht mehr.

+++ 28. Minute +++

Jetzt stimmt das Stadion sogar das altbekannte Lied an: "Zieht den Bayern die Lederhosen aus!", schallt es durch den Volkspark. Wie lange hat man diesen Schlager hier nicht mehr gehört?

+++ 25. Minute +++

Und während wir uns der virtuellen Wiederholung widmen, fällt das Tor für den HSV: Khaled Narey erzielt das 1:0 für die Rothosen! Links im Strafraum setzt sich Jann-Fiete Arp gegen zwei Defensive durch und steckt den Ball zu Lewis Holtby ins Zentrum. Doch anstatt einfach draufzuzimmern, lässt der Kapitän den heraneilenden Derrick Köhn ins leere Laufen und bedient Narey, der rechts neben ihm steht. Der Angreifer zeigt keine Nerven und schiebt selbstbewusst gegen Keeper Manuel Neuer zur Führung ein. Die ist sogar verdient!

25' ⏱ He-e-e-yaa, he-ey always Hamburg 💙 Es ertönt unsere Tormusik und Torschütze ist wie am vergangenen Sonntag Khaled #Narey, der im Strafraum mustergültig von #Holtby per Querpass bedient wird. Die Führung!

____#HSVFCB 1:0 #nurderHSV pic.twitter.com/C1NtWajdq5 — Hamburger SV (@HSV) 15. August 2018

+++ 24. Minute +++

Hier übrigens noch die Parade von Manuel Neuer gegen Lewis Holtby aus der 3. Minute. Hier sieht man, wie knapp es wirklich war!

+++ 21. Minute +++

Ein schönes Spielchen, dass Hamburg und die Bayern dem Publikum hier bieten. Der HSV hat bisher die besseren Chancen, vor allem dank des Pfostentreffers von Narrey. Die Bayern hatten ihre beste Torchance in Person von Leon Goretzka in der 5. Minute.

+++ 17. Minute +++

Hui, das knallt! Einen hoppelnden Ball rechts im Strafraum verarbeitet Narrey direkt und jagt das Ding aufs Tor. Das Leder klatscht an den Pfosten und brinkt das Gebälk ins Zittern. Etwas Glück für die Bayern.

+++ 14. Minute +++

Arp holt sich seinen ersten größeren Sonderapplaus ab: Der 18-Jährige jagt Innenverteidiger Mihaljevic das Leder ab und prescht rechts in den Strafraum an Köhn vorbei. Mit rechts zieht Arp ab, setzt den Schuss aber flach am linken Pfosten vorbei ins Aus. Die dankbaren HSV-Fans quittieren die Aktion mit aufbrandendem Beifall.

+++ 11. Minute +++

HSV-Trainer Christian Titz gibt heute im übrigen dem 29 Jahre alten Tom Mickel im Tor die Chance, eigentlich ist aber Julian Pollersbeck der etatmäßige Stammtorhüter. In der nächsten Aktion zeigt sich auch warum: Mickel wehrt eine Hereingabe von der rechten Außenbahn ins Zentrum ab, wo Robben draufhält, das Leder aber rechts neben den Kasten setzt.

+++ 9. Minute +++

Top-Talent Arp ist das erste Mal in Aktion: Der 18-Jährige knallt die Kugel an Außennetz des Bayern-Tors. Da war die Aktion wegen eines Fouls aber schon längst abgepfiffen.

+++ 5. Minute +++

Wenige Augenblicke später steht erneut der junge Vagnoman im Fokus. Diesmal verliert er allerdings einen defensiven Zweikampf auf der linken Seite gegen Arjen Robben. Der Niederländer setzt sich robust durch, zieht in den Sechzehner und bedient Leon Goretzka. Der Neuzugang vom FC Schalke hebt das Leder geschmeidig gen Tor und überlistet Torhüter Mickel. Der Ball hüpft auf das leere Tor zu, aber Abwehrspieler Lacroix bolzt das Ding im letzten Augenblick noch ins Toraus.

+++ 3. Minute +++

Neuer muss ran! Der HSV spielt eine tolle Kombination über die linke Seite: Vagnoman bedient Kapitän Holtby im Zentrum, der alleine vor Torhüter Manuel Neuer auftaucht. Holtby will ins rechte untere Ecke einschieben, aber Neuer hat noch die Stollenspitzen am Ball und wehrt die frühe Führung des HSV erfolgreich ab.

+++ 1. Minute +++

Ab geht's! Knapp 30.000 Zuschauer sollen sich im Volksparkstadion eingefunden haben. Nebenan spielen die Toten Hosen, einige potentielle Zuschauer haben sich wohl lieber für den harten Rock 'n' Roll statt für diesen lauen Sommerkick entschieden.

+++ Warten auf den Anpfiff +++

In wenigen Augenblicken geht's los im Volksparkstadion. Mal sehen, welche Erkenntnisse beide Mannschaften mithilfe dieses Testspiels sammeln können. Nach diesem Freundschaftskick stehen am kommenden Wochenende für beide Teams Pflichtspiele im DFB-Pokal an: Hamburg spielt beim TuS Erndtebrück, Bayern muss zum SV Drochtersen/Assel.

+++ Kovac mischt durch +++

Bayern-Trainer Niko Kovac hat sich für eine Mischung aus Stars und jungen Talenten entschieden. Kapitän Manuel Neuer steht ebenso wie Arjen Robben, Leon Goretzka und Kingsley Coman auf dem Rasen. Hinzu kommen aber auch Jungs aus der zweiten Mannschaft wie der 17 Jahre alte Kroate Ivan Mihaljevic aus der U19 oder der 19 Jahre alte Derrick Köhn, der bis 2017 noch für die Jugendmannschaften des HSV spielte.

+++ Arp von Beginn an +++

In der 2. Bundesliga bekam HSV-Shootingstar Jann-Fiete Arp noch keine Chance, dafür musste er in der zweiten Mannschaft ran. Heute hat Hamburgs Trainer Christian Titz den Youngster aber auf dem Zettel. Arp stürmt von Beginn an gegen die Bayern. Außerdem gibt Neuzugang Léo Lacroix sein HSV-Debüt.

+++ Eintritt! +++

Beide Mannschaften sind mittlerweile im Volkspark angekommen und wärmen sich auf: Bei den Bayern läuft Sebastian Rudy von Beginn an auf. Dabei hatte der "SWR" am Dienstag schon vermeldet, Rudys Wechsel zu RB Leipzig sei fix. Dem Trainer der Sachsen Ralf Rangnick platzte wegen dieser "Fake News" heute der Kragen.

+++ Geruch der Grillwürste +++

Schon klar, mit einem echten Bundesliga-Pflichtspiel wird das Geschehen hier nicht vergleichbar sein. Ein kleiner Blick auf die letzten Aufeinandertreffen der Hamburger und Münchner ist dennoch interessant: In den letzten fünf Jahren waren waren gleich fünf Siege der Bayern dabei, die 5:0 oder höher ausfielen. Darunter auch der legendäre 9:2-Kantersieg von 2013. Nach der Pleite lud der HSV seine Fans zur Versöhnung zum Grillfest ein. Ganz so schlimm wird es heute aber wohl nicht werden, gleich ist schließlich allen im Volkspark klar, dass Hamburg nur Sparringspartner ist.

+++ Herzlich willkommen! +++

Hallo und herzlich willkommen zum Nord-Süd-Gipfelchen! Einst konnte man Hamburg gegen Bayern tatsächlich als Gipfel bezeichnen, doch diese Zeiten scheinen lange vorbei. Rekordmeister Bayern ist dem HSV, der erstmalig in seiner ehrwürdigen Historie in der 2. Bundesliga spielt, einteilt. Auf das alljährliche Duell HSV vs. FCB müssen die Bundesliga-Fans dennoch nicht verzichten: Immerhin ein Freundschaftsspiel zwischen beiden Mannschaften gibt es dieses Jahr. Anstoß ist um 18 Uhr. Es kommentiert Florian Pütz.