Bericht: FC Bayern verschiebt Transfer-Offensive

Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sollen für 2019 sparen

Im Frühjahr betonte Karl-Heinz Rummenigge Vorstandsboss des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München, dass der Rekordmeister "irgendwann einen Spieler zwischen 80 und 100 Millionen Euro" holen wird. Eine derartige Investition wird wohl im Sommer 2019 folgen.

Wie der "kicker" berichtet, starten die Münchener in der kommenden Sommerpause ihre Transfer-Offensive. Bislang hielt sich der FC Bayern im Vergleich zu anderen europäischen Topklubs stets zurück. Der teuerste Neuzugang ist Corentin Tolisso für 41,5 Millionen Euro.

Gerade in diesem Transferfenster verzichtete Bayern auf teure Spieler. Mit Leon Goretzka (ablösefrei vom FC Schalke) und Serge Gnabry (Rückkehr von einer Leihe zur TSG Hoffenheim) kamen zwei Profis zum Nulltarif an die Säbener Straße. Lediglich zehn Millionen Euro wurden in die Verpflichtung von Youngster Alphonso Davies investiert.

Laut dem Fachmagazin ist die aktuelle Transferpolitik Teil eines Sparkurses für das kommende Jahr. Dann ziehen die Münchener die Kaufoption für James Rodríguez und überweisen 42 Millionen Euro an Real Madrid. Ebenfalls soll Weltmeister Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart für 35 Millionen Euro zu den Bayern wechseln.

Teurer Nachfolger für Robbery?

Hinzu kommt, dass für die Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry früher oder später ein ebenbürtiger Ersatz gefunden werden muss, für den die FCB-Verantwortlichen wohl tief in die Tasche greifen müssen.

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Arturo Vidal (20 Mio.) und Douglas Costa (42 Mio.) sollen also für 2019 gespart werden. Mögliche Wechsel von Jérôme Boateng (Paris Saint-Germain), Sebastian Rudy (Schalke 04) oder Thiago (Real Madrid) könnten noch weiteres Geld in die Kassen spülen, sodass die Münchener im nächsten Jahr in den Transfer-Wahnsinn einsteigen können, ohne ihr Festgeldkonto zu plündern.