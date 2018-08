Albin Ekdal wechselt vom HSV nach Genua

Albin Ekdal wechselt nach Italien

Die Hängepartie ist beendet, der Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird einen seiner Großverdiener los: Wie der HSV am Donnerstag bestätigte, wechselt der schwedische Nationalspieler Albin Ekdal mit sofortiger Wirkung zum italienischen Erstligisten Sampdoria Genua.

Nachdem sich der Transfer des 29-Jährigen in den letzten Tagen bereits andeutete, vermeldeten beide Vereine am Donnerstag Vollzug. Der HSV bedankte sich in einem Tweet bei Ekdal für seinen Einsatz und wünschte dem Schweden für die Zukunft alle Gute. Sampdoria bestätigte die Verpflichtung im Gegenzug auf seiner Homepage.

Adjö, @EkdalAlbin! 🇸🇪👋 Wir bedanken uns für deinen Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschen dir alles Gute für deine Zukunft als Sportler und baldiger Familienvater!



Mit Ekdal wird der HSV einen seiner Großverdiener los. In Hamburg hätte der Mittelfeldspieler auch nach dem Abstieg in die 2. Liga laut Informationen der "Bild"-Zeitung über eine Million Euro netto verdient. Zudem sicherten sich die klammen Hanseaten wichtige Transfereinnahmen. Über die genaue Höhe der Ablösesumme ist jedoch nichts bekannt.

"Manchmal eine schwierige Zeit"

In einem Statement verabschiedete sich Ekdal von den Hamburgern und den HSV-Fans: "Ich hatte insgesamt eine fantastische, wenn auch manchmal schwierige Zeit beim HSV. Für mich persönlich lief es in den drei Jahren leider nicht immer so, wie ich es mir erhofft hatte. Dennoch habe ich immer mein Bestes gegeben und bin Stolz darauf, das Trikot mit der Raute getragen zu haben. Ich möchte mich besonders bei den unglaublichen HSV-Fans bedanken. Es war mir eine Ehre, im Volksparkstadion spielen zu dürfen."

Mit großer Vorfreude blickt der WM-Teilnehmer nun auf die kommende Herausforderung in Italien. "Ich bin sehr glücklich, wieder in der Serie A zu spielen. Ich freue mich auf die neue Saison und fühle mich sehr motiviert. Ich sehne mich nach diesem neuen Abenteuer. Danke an Sampdoria für diese Gelegenheit", sagte der Schwede im Interview mit der Zeitung "Expressen".

Ekdal wechselte 2015 zu den Rothosen. Zuvor spielte der Schwede sieben Jahre in der Serie A. Der Mittelfeldspieler stand in Diensten von Juventus, AC Siena, dem FC Bologna und Cagliari Calcio.