Nagelsmann: England-Stars lachen über Bayern-Angebote

Julian Nagelsmann verlässt Hoffenheim nach der Saison

Aus finanzieller Sicht ist die englische Premier League der deutschen Fußball-Bundesliga um Weiten voraus. Julian Nagelsmann, Trainer von 1899 Hoffenheim, sieht darin ein Risiko für den Fußball in Deutschland.

"Ein 25-Jähriger, der bei Manchester United gespielt hat, lacht über die Angebote von Bayern München, weil er das Münchner Jahresgehalt in England in einem halben Jahr verdient", machte der 31-Jährige den Unterschied in einem Interview mit dem Klubmagazin "Spielfeld" deutlich.

Dadurch werde es für die Bundesligisten "schwierig, international mitzuhalten". Um auch ohne Millionen-Investitionen konkurrenzfähig zu bleiben, setzt Nagelsmann auf den Nachwuchs: "Wir müssen noch früher und besser scouten, die Klubs brauchen Trainer, die junge Spieler auch einsetzen. Das ist das Finanzierungsmodell, das die Bundesliga hat.

Nagelsmann äußerte sich außerdem kritisch zum Umgang der Medien mit seiner Person. "In den vergangenen Jahren wurde unser sportliches Abschneiden einfach massiv personalisiert", sagte der scheidende Coach: "Eineinhalb Jahre lang wurden aus den Erfolgen des Klubs, des gesamten Teams, in der Öffentlichkeit immer die Erfolge von Julian Nagelsmann. In der abgelaufenen Saison wurde, was letztlich positiv für die Mannschaft war, in der Krise aber auch alles Negative auf meine Person projiziert."

Nagelsmann wünscht sich deshalb mehr Ausgewogenheit. "Wenn man alles auf eine Waage legt, dann war es am Ende wohl ausgeglichen. Das, was ich dort zu viel an negativen Urteilen abbekam, hatte ich vorher zu viel an Lorbeeren bekommen", äußerte der 31-Jährige, der ab der übernächsten Saison RB Leipzig trainiert: "Diese einseitige Berichterstattung ist aber grundsätzlich nicht schön, weil ich weiß, was ich der Mannschaft zu verdanken habe."

Dass Nagelsmann im Mittelpunkt des Interesses steht, hat allerdings auch seine Gründe. Neben seinem herausragenden Können als Trainer besticht der gebürtige Bayer zudem durch sein authentisches Auftreten, seine differenzierten Betrachtungen und seine Meinungsstärke.