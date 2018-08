Nürnberger "grillen": Linx ist heiß auf den Pokalhit

Der SV Linx trifft im Pokal auf den 1. FC Nürnberg (Bild: SV Linx)

Fußball-Fünftligist SV Linx fordert in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals den Bundesliga-Rückkehrer 1. FC Nürnberg. Schon einmal hat der SVL einem großen Namen das Leben schwer gemacht.

Neulich beim Mannschafts-Grillfest hatten die elf Nürnberger keine Chance. Erst wurden sie gebrutzelt, dann verputzt. Und wenn es nach den Spielern des SV Linx geht, sollen die Profis des 1. FC Nürnberg am Samstag in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals (15:30 Uhr) ein ähnliches Schicksal wie die Würstchen erleiden. Der Aufsteiger in die Oberliga Baden-Württemberg ist heiß auf das Duell mit dem Bundesliga-Rückkehrer.

"Auf diese Partie fiebert der gesamte Verein hin", sagte Sportchef Dieter Wendling vor dem Spiel des Fünftligisten gegen den neunmaligen Meister und viermaligen Pokalsieger. Auch Trainer Sascha Reiß ist sich sicher: "Das gibt ein Riesenspiel." Ausgetragen wird die Begegnung allerdings nicht in der zu kleinen heimischen Arena, sondern im benachbarten Kehl.

Großer Pokalfight gegen den FC Schalke

Der Spielort weckt positive Erinnerungen: Bei der bisher einzigen Teilnahme am DFB-Pokal vor 24 Jahren brachten die Kicker aus dem 1200 Einwohner zählenden Dorf an der Grenze zu Frankreich die Stars von Schalke 04, die zwei Jahre später als Eurofighter den UEFA-Cup gewannen, an den Rand einer Niederlage. Bis zur 66. Minute führten die Linxer, erst kurz vor dem Abpfiff bewahrte Mike Büskens das Team um Olaf Thon und Jens Lehmann mit seinem Treffer zum 2:1-Endstand vor einer Blamage.

Sollte es erneut so laufen "wäre ich damit sofort einverstanden", sagte Wendling. "Wenn wir uns gut verkaufen und den Nürnbergern es möglichst schwer machen, wäre das für uns schon ein riesiger Erfolg. Schließlich treffen hier reine Amateure, die alle berufstätig sind oder studieren, auf echte Profis", äußerte Wendling bei "dfb.de": "Um ernsthaft von einer Pokalsensation träumen zu können, müsste an diesem Tag schon alles zusammenkommen."

Bescheidene Ziele für die Saison

Bereits am Ende der vergangenen Saison kam einiges für den SVL zusammen. Erst setzte sich der damalige Verbandsligist im Finale des südbadischen Pokal-Wettbewerbs mit 2:1 gegen den klassenhöheren FC Villingen durch, kurz darauf war durch den Titelgewinn in der Liga das Double perfekt. Nach dreijähriger Abstinenz kehrte Linx in die Oberliga zurück.

"Dort streben wir zunächst den Klassenverbleib an und wollen uns möglichst wieder etablieren. Das wird schwer genug", sagte Wendling mit Blick auf die Saison, in der es seine Schützlinge unter anderem mit den ehemaligen Profiklubs Stuttgarter Kickers und SSV Reutlingen zu tun bekommen. Der Auftakt in die Spielzeit ist mit einem 2:1 gegen den SV Spielberg schon einmal gelungen.

Nürnberg-Coach warnt vor Pokal-Hürde

Nürnbergs Trainer Michael Köllner ist jedenfalls beeindruckt von dem kleinen Klub, in dessen Kader sieben Franzosen stehen. "Das wird kein Selbstläufer, Linx geht mit hoher Euphorie in die Partie", sagte der Coach.

Für Euphorie bei Wendling sorgen vor allem die garantierten Einnahmen in Höhe von 121.000 Euro, die in die Infrastruktur gesteckt werden sollen. "Das Geld wird uns sehr helfen", sagte der 63-Jährige, der auch die Geschicke des benachbarten Frauen-Bundesligisten SC Sand lenkt. Samen statt Stars lautet Wendlings Motto: "Ein dritter Rasenplatz wurde gerade eingesät. Das verbessert unsere Trainingsmöglichkeiten erheblich."