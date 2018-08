Tolisso kämpft um Bayern-Stammplatz

Noch hat Corentin Tolisso einen Trainingsrückstand

Corentin Tolisso ist Weltmeister. Zum Saisonstart spielt der Franzose beim FC Bayern aber erst einmal keine Rolle.

Bei der Rückkehr nach München gab es eine große Torte mit WM-Pokal, doch auf weitere Geschenke darf Weltmeister Corentin Tolisso beim FC Bayern nicht hoffen. Der 24 Jahre alte Franzose, immer noch Rekord-Einkauf der Bayern, hat auch in dieser Saison trotz aller WM-Ehren noch längst keinen Stammplatz beim deutschen Fußball-Rekordmeister sicher.

Die Konkurrenz im Mittelfeld ist trotz des Abgangs von Arturo Vidal zum FC Barcelona und des bevorstehenden Wechsels von Sebastian Rudy nach Leipzig oder Schalke groß. Der Triumph in Russland hat Tolisso aber für sein zweites Jahr in München deutlich Rückenwind gegeben.

Natürlich hätten sich die Dinge für ihn "sehr geändert. Wir sind die beste Mannschaft der Welt und ich bin ein Teil dieser Mannschaft. Ich habe bei der WM einige Spiele gemacht, auch im Finale war ich dabei", sagte er bei seinem ersten öffentlichen Auftritt 33 Tage nach dem 4:2 gegen Kroatien und seinem 17-minütigen Endspiel-Einsatz voller Selbstbewusstsein.

Als er im Sommer 2017 von Olympique Lyon zum FC Bayern gewechselt war, habe ihn trotz einer Ablöse von 41,5 Millionen Euro "keiner gekannt. Ich bin als junger Spieler gekommen. Jetzt bin ich deutscher Meister und Weltmeister", betonte Tolisso.

Trainingsrückstand nach WM-Urlaub

Zunächst einmal spielt der 14-malige Nationalspieler, der bei der WM fünf Spiele absolviert hat (eine Torvorlage), bei den Bayern aber keine Rolle. Sowohl im DFB-Pokal am Samstag (15:30 Uhr) beim SV Drochtersen/Assel wie wohl auch beim Ligaauftakt am 24. August gegen die TSG Hoffenheim wird der Mittelfeldspieler noch fehlen, nachdem er nach vierwöchigen WM-Urlaub erst zu Beginn dieser Woche ins Training eingestiegen war.

Er habe aber nur ein paar Tage gar nichts gemacht, erzählte er am Donnerstag, "ansonsten habe ich mich fit gehalten und auch beim Essen aufgepasst. Ich spiele immerhin bei den Bayern". Deshalb sieht Tolisso auch kein Problem, den Rückstand "schnell aufzuholen". Zumal er es nicht erwarten kann, "so schnell wie möglich" wieder zum Einsatz zu kommen.

Seine Konkurrenten haben aber gehörigen Vorsprung. Und nach wie vor ist das Gedränge im zentralen Mittelfeld der Bayern groß. Leon Goretzka, Thiago, Renato Sanches, James, Thomas Müller und Javi Martínez heißen die Konkurrenten. Trainer Niko Kovac hat aber nur drei Plätze zu vergeben.

Traum vom Triple

In der vergangenen Saison kam Tolisso in 26 Bundesligaspielen zum Einsatz, aber nur zwölfmal über die volle Distanz. Auch in der Champions League war es für den Franzosen nicht wie gewünscht gelaufen. Dies soll sich nun ändern. Tolisso will eine wichtige Rolle beim FC Bayern einnehmen - und seine Chancen stehen nicht schlecht, da Kovac auf Mentalitätsspieler wie ihn steht.

Als Weltmeister hat Tolisso nun auch mit den Münchnern große Ziele: "Mit diesem tollen Kader sind wir in der Lage, alles zu gewinnen. Dieses Ziel habe ich mir auch gesteckt. Das ist mein absoluter Traum." - Ein großer Traum war ja schon am 15. Juli in Erfüllung gegangen.