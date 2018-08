Fährmann: FC Schalke musste Kehrer-Deal eingehen

Künftig nicht mehr im selben Team: Ralf Fährmann (l.) und Thilo Kehrer (r.)

Ralf Fährmann, Kapitän des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, hat den Wechsel von Thilo Kehrer zu Paris Saint-Germain als zwingend bezeichnet.

"Wenn jemand für einen Spieler, der noch zwölf Monate unter Vertrag steht, eine solche Summe bietet, hat ein Verein wie Schalke meiner Meinung nach aus wirtschaftlichen Erwägungen die Pflicht, dieses Angebot anzunehmen", sagte der Torhüter dem "Sportbuzzer".

Kehrers Wechsel zum neuen Arbeitgeber von Trainer Thomas Tuchel war am Donnerstag offiziell über die Bühne gegangen. Der 21-Jährige erhält bei den Franzosen einen Vertrag bis 2023, die Ablösesumme soll bei etwa 37 Millionen Euro liegen.

Auch ohne den Defensivmann wollen die Knappen in der neuen Saison wieder in die Königsklasse. Laut Fährmann kein leichtes Unterfangen: "Fakt ist, dass die Champions-League-Teilnahme eine Belohnung für die Vizemeisterschaft ist, wir uns aber für den zweiten Platz nichts mehr kaufen können. Alles geht bei null los", so der Keeper.

Fährmann sieht Trainerwechsel bei der Konkurrenz als Vorteil

Positiv stimmt Fährmann, dass die direkten Konkurrenten um die internationalen Plätze allesamt einen Umbruch hinter sich haben.

"Ein Vorteil für uns könnte sein, dass der BVB, RB Leipzig und Bayern München mit einem neuen Trainer in die Saison gehen. Wir können darauf aufbauen, was wir uns unter Domenico Tedesco erarbeitet haben", hob der 29-Jährige hervor.

Überhaupt hält Fährmann große Stücke auf seinen Coach. "Tedesco spricht viel mit uns. Fußballerisch und taktisch bereitet er uns auf den jeweiligen Gegner exzellent vor, sodass jeder einzelne genau weiß, was er zu tun hat", lobte der Schlussmann und fügte an: "Heute hört man oft, dieser Trainer sei in Sachen Motivation sehr stark, jener dagegen habe seine Stärken eher im taktischen Bereich. Wir haben das Glück, dass unser Trainer all diese Stärken in sich vereint."