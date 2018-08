Medien: Schalke holt Ligue-1-Talent für die linke Seite

Hamza Mendyl soll das Interesse des FC Schalke geweckt haben

"Wir sind momentan in konkreten Gesprächen mit einem Kandidaten für die linke Seite und wollen das realisieren. Wir sind auf einem guten Weg", äußerte sich Schalke-Sportvorstand Christian Heidel am Mittwoch zu den weiteren Transferplänen der Knappen. Nun scheint klar, wer Königsblau verstärken wird.

Der marokkanische WM-Teilnehmer Hamza Mendyl gilt laut "L'Equipe" als heißer Kandidat beim FC Schalke. Der 20-Jährige schnürt derzeit die Schuhe für Lille OSC in Frankreichs Ligue 1. Sein Vertrag bei den "Doggen" endet erst im Sommer 2021.

In Hamzas Vita stehen bislang 13 Liga-Einsätze, zwölf davon in der vergangenen Spielzeit. 2016/17 setzte in ein Kreuzbandriss lange außer Gefecht. Medieninformationen zufolge absolviert der Afrikaner am Freitag den Medizincheck auf Schalke und unterschreibt anschließend einen Fünfjahresvertrag.

Zuvor wurde Mendyl bereits mit einem Engagement beim englischen Spitzenklub FC Arsenal in Verbindung gebracht, ein Wechsel zu Newcastle United soll zudem lediglich an einer fehlenden Arbeitserlaubnis gescheitert sein.

Eine Frage des Geldes?

Laut "Bild" ist der Linksfuß allerdings nicht der einzige Spieler, der ins Visier der Knappen geraten ist. Demnach ist auch Philipp Max vom FC Augsburg ein Thema. Eine Verbindung zu den Schalkern hat der Shootingstar der vergangenen Bundesliga-Saison ohnehin. Sein Vater Martin Max stürmte lange für S04.

Max (Vertrag bis 2022) dürfte allerdings mindestens 20 Millionen Euro kosten, Hamza hingegen die deutlich günstigere Alternative sein. Etwa sieben Millionen Euro soll Hamza Heidel und Co. kosten.

Zwar hat Schalke durch den Transfer von Thilo Kehrer zu Paris Saint-Germain unlängst etwa 37 Millionen Euro eingenommen, ein Teil des Geldes könnte jedoch für einen Kauf von Sebastian Rudy von FC Bayern eingeplant sein.