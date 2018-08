VfL Wolfsburg bestätigt Geldstrafe für Hinds

Ernste Konsequenzen für Kaylen Hinds

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat eine Geldstrafe für seinen abwesenden Profi Kaylen Hinds bestätigt. Der 20 Jahre alte Offensivspieler, der beim VfL keine Zukunft mehr hat, fehlt bereits seit 23 Tagen ohne Absprache im Training.

Laut Klub-Angaben soll Hinds, der in einem Jahr in Wolfsburg und als Leihspieler beim Zweitligisten Greuther Fürth nur ein Profispiel absolvierte, in seiner englischen Heimat seinen Pass verloren haben.

Er werde nun mit einer Geldstrafe sanktioniert, bestätigte eine VfL-Sprecherin. Die "Bild" hatte zuvor berichtet, Hinds müsse eine mittlere fünfstellige Summe bezahlen und erhalte zudem eine schriftliche Abmahnung.