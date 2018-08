Offiziell: FC Schalke holt Ligue-1-Talent Mendyl

Hamza Mendyl wechselt zum FC Schalke

"Wir sind momentan in konkreten Gesprächen mit einem Kandidaten für die linke Seite und wollen das realisieren. Wir sind auf einem guten Weg", äußerte sich Schalke-Sportvorstand Christian Heidel am Mittwoch zu den Transferplänen der Knappen. Nun ist klar, wen der 55-jährige meinte.

Der marokkanische WM-Teilnehmer Hamza Mendyl wechselt vom französischen Erstligisten OSC Lille zu den Knappen. Das gab Schalke am Freitag bekannt.

Laut "Bild" überweist Schalke sechs Millionen Euro für den 20-Jährigen. Die Ablöse kann demnach durch Bonuszahlungen auf sieben Millionen Euro anwachsen. Mendyl hat für fünf Jahre bei den Knappen angeheuert.

"Wir haben uns lange und ausführlich mit Hamza beschäftigt und sind glücklich, dass wir ihn verpflichten konnten. Er bringt sehr viel mit, was wir uns für diese Position wünschen. Athletik, Dynamik, Robustheit und Mut in der Offensive. Wir haben große Lust, mit diesem Talent die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen", freut sich Chef-Trainer Domenico Tedesco auf den Neuzugang

#S04-Neuzgang @HamzaMendyl27: "Ich bin sehr glücklich, einen Vertrag bei einem solch großen Verein unterschrieben zu haben." Alle Details hier: https://t.co/olEE2Zi6vp pic.twitter.com/6uU4ccaxLg — FC Schalke 04 (@s04) 17. August 2018

Mendyl ergänzte: "Ich bin sehr glücklich, einen Vertrag bei einem solch großen Verein unterschrieben zu haben. Mit Domenico Tedesco treffe ich auf einen Trainer, der dafür bekannt ist, Spieler zu verbessern. Das hat er im vergangenen Jahr eindrucksvoll bewiesen. Auch ich möchte mich unter ihm weiterentwickeln und mithelfen, dass Schalke 04 in allen drei Wettbewerben eine gute Rolle spielt."

Kreuzbandriss warf Mendyl zurück

In Hamzas Vita stehen bislang 13 Liga-Einsätze, zwölf davon in der vergangenen Spielzeit. 2016/17 setzte in ein Kreuzbandriss lange außer Gefecht. Des Weiteren bestritt Mendyl drei Pokalspiele für den OSC Lille, dessen Nachwuchsleistungszentrum ihn im Sommer 2016 aus seinem Heimatland verpflichtet hatte. In Marokko wurde der Linksfuß fußballerisch in der Academie Mohammed VI ausgebildet.

Zuvor wurde Mendyl bereits mit einem Engagement beim englischen Spitzenklub FC Arsenal in Verbindung gebracht, ein Wechsel zu Newcastle United soll zudem lediglich an einer fehlenden Arbeitserlaubnis gescheitert sein.