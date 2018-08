Fortuna-Boss fordert Reaktion der friedliebenden Fans

Flammender Appell von Robert Schäfer

Robert Schäfer, Vorstandsvorsitzender des Bundesliga-Aufsteigers Fortuna Düsseldorf, hat nach den jüngsten Hooligan-Attacken in Köln einen flammenden Appell an alle Fußballfans in Deutschland gerichtet.

"Die Vorfälle von Köln hatten eine neue Dimension, das war eine neue Stufe der Kriminalität, die von allen Fans, auch den Ultra-Gruppierungen, scharf verurteilt werden muss", sagte Schäfer dem "SID".

Der 42-Jährige forderte deshalb alle Fans auf, bei den nächsten Spielen im DFB-Pokal und in der Liga in irgendeiner Form ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen.

"Es ist an der Zeit, dass sich alles Fans für eine gewaltfreie Unterstützung einsetzen und Exzesse wie in Köln aufs Schärfste verurteilen. Bei diesem Problem ist jetzt mehr denn je Solidarität geboten. Wir müssen eine gemeinsame Basis gegen die Gewalt finden", so Schäfer, seines Zeichens Mitglied der DFB-Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur.

Der Funktionär hofft, dass sich alle Anhänger in Deutschland für eine "friedliche Fußballkultur" einsetzen und die Straftäter von Köln eine abschreckende Strafe erhalten.

In der Nacht zu Dienstag hatten nach dem 1:1 im Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin bis zu 100 Gewaltbereite im Kölner Stadtteil Bocklemünd Reisebusse der Union-Fans angegriffen und gezielt mit Steinen beworfen.