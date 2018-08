Wildes Gerücht: BVB denkt über Julian Draxler nach

Julian Draxler spielt seit Januar 2017 bei PSG

Der französische Fußball-Spitzenklub Paris Saint-Germain muss angesichts des Financial Fairplays der UEFA dringend Spieler verkaufen, um die Bilanz aufzubessern. Nun könnte Julian Draxler der Transferpolitik von PSG zum Opfer fallen - und nach Deutschland zurückkehren. Denn angeblich könnte sich ein spektakulärer Wechsel zum BVB anbahnen.

Dem französischen Portal "Le10sport" zufolge denkt Borussia Dortmund über eine Verpflichtung von Julian Draxer nach. Neben den Schwarz-Gelben sollen auch sein ehemaliger Klub Schalke 04 sowie Liga-Konkurrent RB Leipzig Interesse zeigen, den 24-Jährigen in die Bundesliga zu lotsen.

PSG-Trainer Thomas Tuchel denkt demnach darüber nach, den Kader nach der jüngsten Verpflichtung von Thilo Kehrer zu verkleinern. Draxler soll angesichts der breit aufgestellten Offensive beim französischen Meister als Streichkandidat gelten.

Wie "Le10sport" jedoch weiter ausführt, haben weder Borussia Dortmund noch Schalke 04 oder RB Leipzig bisher ein offizielles Angebot für den Angreifer abgegeben.

Der gebürtige Gladbecker wurde indes in den vergangenen Wochen schon einmal mit einer Rückkehr zu seinem Heimatklub in Verbindung gebracht. Gegenüber "Sky" dementierte S04-Manager Christian Heidel Anfang August umgehend die Spekulationen. Zuvor wurde eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro für Julian Draxler von der italienischen "calciomercato" ins Spiel gebracht.

Der Vertrag des 46-fachen deutschen Nationalspielers läuft in Paris derweil noch bis 2021. Beim 3:0-Sieg von PSG gegen SM Caen am ersten Spieltag der neuen Ligue-1-Saison wurde Draxler in der 70. Minute eingewechselt. Bisher machte der Linksaußen seit seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg im Winter 2017 wettbewerbsübergreifend 73 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub.