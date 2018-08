Toljan hat beim BVB noch nicht aufgegeben

Jeremy Toljan wusste beim BVB bisher noch nicht überzeugen

Jeremy Toljan hat beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund weiterhin einen schweren Stand. Das wurde mehr als deutlich, als der Außenverteidiger beim Testspiel gegen Lazio Rom (1:0) nicht einmal im Kader des BVB stand.

Der 24-Jährige hat aber noch längst nicht aufgesteckt, plant in den letzten zwei Wochen der Wechselperiode keinen Abgang aus Dortmund. Stattdessen will sich der Defensivmann dem Ringen um einen Platz im Kader weiter stellen und sich in der täglichen Arbeit beim neuen BVB-Cheftrainer Lucien Favre empfehlen.

"Jeremy hat sich klar für den BVB entschieden und beschlossen, sich dem Konkurrenzkampf zu stellen", zitierte die "Bild" bereits zu Beginn der Saisonvorbereitung Toljans Berater Michael Decker.

Auch U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz glaubt noch daran, dass sein einstiger Schützling noch alle Möglichkeiten bei den Schwarz-Gelben hat: "Grundsätzlich hat Jeremy das Zeug, sich beim BVB durchzusetzen. Vergangene Saison ist er bei einem neuen Verein spät in die Vorbereitung eingestiegen, zudem war er anfangs verletzt", wird Kuntz in der "Sport Bild" zitiert. Er gehe davon aus, "dass alle Verantwortlichen eine gute Lösung finden werden."

In seiner Debütsaison beim BVB nach dem Sieben-Millionen-Euro-Transfer aus Hoffenheim stand Toljan 16 Mal in der Bundesliga auf dem Platz. Überzeugen konnte er unter seinen damaligen Coaches Peter Bosz und Peter Stöger allerdings nicht. Seit Februar brachte er es nur noch auf zwei Ligaeinsätze.