Startelf winkt: Arp hofft auf Pokal-Debüt beim HSV

Fiete Arp hofft auf einen Startelfeinsatz im Pokalspiel

Youngster Fiete Arp vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV darf auf einen Startelf-Einsatz im DFB-Pokalspiel beim TuS Erndtebrück (Samstag ab 18:30 Uhr) hoffen.

Die "Hamburger Morgenpost" berichtete darüber, dass im Abschlusstraining des HSV am Freitag alles auf einen Arp-Einsatz von Beginn an hindeute.

Bisher wurde das Sturmjuwel in der 2. Bundesliga nicht von Cheftrainer Christian Titz berücksichtigt. Bei den Ligaspielen gegen Kiel (0:3) und Sandhausen (3:0) stand der 18-Jährige nicht im Kader. Stattdessen lief Arp bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga auf, erzielte dort nach starken Leistungen drei Treffer in drei Spielen.

Beim Testspiel am Mittwoch gegen den FC Bayern München (1:4) durfte der Mittelstürmer erstmals wieder bei den Profis ran. Jetzt hofft er auf das erste DFB-Pokalspiel seiner Karriere.

In einem Pflichtspiel für die Profis wartet der U-Natioalspieler seit fast zehn Monaten auf einen Treffer für den einstigen Bundesliga-Dino. Im Meisterschaftsspiel gegen den VfB Stuttgart traf Arp im November 2017 zum letzten Mal für die Profis.