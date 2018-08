BVB: Favre grübelt über Witsel-Einsatz und Torwart-Frage

BVB-Neuzugang Axel Witsel muss möglicherweise am Montag noch zuschauen

Trainer Lucien Favre steht mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund vor dem ersten Pflichtspiel. Im DFB-Pokal muss der BVB am Montagabend (20:45 Uhr) gegen Zweitligist Greuther Fürth ran. Ob Neuzugang Axel Witsel schon dabei ist, ließ sich der Schweizer zwei Tage vorher noch nicht entlocken.

Wie der Revierklub am Samstagmittag mitteilte, ist immerhin die Spielgenehmigung für den 20-Millionen-Neuzugang am Freitagabend eingetroffen. Damit dürfte der Belgier am Montag in der ersten Runde des Pokals mitwirken. Letztlich wird Trainer Lucien Favre entscheiden, ob der 29-Jährige sein Pflichtspieldebüt feiert.

"Wir werden sehen, ob er am Montag spielt", ließ Favre auf der Pressekonferenz offen: "Er hat nur ein Spiel und dabei zwanzig Minuten gemacht. Es wird ein wenig eng. Aber es sind noch zwei Tage."

Der Mittelfeldmann, im Sommer vom chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian FC nach Dortmund gewechselt, werde dem BVB jedoch in jedem Fall weiterhelfen: "Er ist ein sehr guter und kluger Spieler. Er hat mit Belgien als Sechser gespielt, kann aber auch auf der Doppel-Acht agieren."

Torwart-Frage noch nicht entschieden

Auch zu weiteren Personalfragen hielt sich Favre betont bedeckt. Es sei noch immer nicht sicher, welcher Torwart am Montag in Fürth zwischen den Pfosten stehen wird. Mit dem Stammtorwart Roman Bürki und Neuzugang Marwin Hitz hat der 60-Jährige zwei Optionen zur Hand. "Ich weiß es noch nicht. Es ist noch keine Entscheidung gefallen."

Lobende Worte fand der Übungsleiter der Borussia indes für den wiedergenesenen Julian Weigl. Der Mittelfeldspieler machte am Freitag mit der U23 des BVB sein erstes Spiel nach mehrwöchiger Verletzung. "Er kommt langsam und braucht ein wenig Zeit. Er hat seit Ende April, Anfang Mai kein Spiel mehr gemacht." Deshalb war der Test "wichtig", Weigl brauche vor allem Spielpraxis.

Der 22-Jährige habe ein großes Talent und ein enormes "spielerisches Potenzial", so Favre weiter. Dennoch: "Er kann sich aber auch noch verbessern."

Weiterer Neuzugang? BVB legt sich nicht fest

Mit der Rückkehr von Julian Weigl erhöhen sich in den nächsten Wochen auch die Möglichkeiten für den Trainer. Mit der Rückkehr der Nationalspieler aus dem WM-Urlaub könne Favre nun aus dem Vollen schöpfen.

Ob der BVB bis zum Ende Des Transferfensters am 31. August noch einmal auf dem Markt tätig wird, wollte der Schweizer nicht bestätigen. Allen voran auf der Stürmerposition könnte noch Nachholbedarf bestehen. "Wir werden natürlich sehen. Wir haben ein bisschen Zeit. Ich muss das Beste aus dem Kader machen", erklärte Favre.

🗯️ "Es ist kein Geschenk, in der ersten Runde gegen einen Zweitligisten zu spielen. Fürth hat schon zwei Meisterschaftsspiele gemacht und ist bereit. Aber wenn du spielst, ist es selten einfach!" #Favre#DFBPokal #SGFBVB — Borussia Dortmund (@BVB) 18. August 2018

Das Augenmerk wolle er ohnehin nur auf den kommenden Gegner, Greuther Fürth, legen. "Es ist kein Geschenk, gegen ein Zweitliga-Team zu spielen. Sie haben vor zwei, drei Wochen angefangen, haben schon zwei Meisterschaftsspiele gemacht und sind bereit", warnte der neue Trainer: "Aber wir wissen: Egal, gegen wen du spielst, es ist selten einfach."