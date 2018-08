Nach Absage: Pogba-Bruder wettert gegen KFC-Coach

Mathias Pogba (r.) trainierte beim KFC Uerdingen mit

Zum Wochenbeginn bahnte sich in der 3. Liga ein spektakulärer Wechsel an, als Aufsteiger KFC Uerdingen Mathias Pogba, Bruder des französischen Fußball-Weltmeister Paul Pogba, zum Probetraining empfing. Doch Coach Stefan Krämer sah für den scheinbar nicht austrainierten Mittelstürmer keine Verwendung und schickte ihn vorzeitig nach Hause. Das konnte der stolze Weltmeister-Bruder nicht auf sich sitzen lassen.

"Das ist das erste Mal, dass mir so etwas in meiner Karriere passiert ist", polterte der 27-Jährige in der Sportzeitung "Reviersport" gegen KFC-Coach Stefan Krämer. Der Uerdinger Erfolgscoach zeigte sich von Pogba nicht angetan und gab nach der Probeeinheit zu verstehen: "Mathias hätte der Mannschaft nicht weiterhelfen können. Er ist aktuell noch nicht in einem guten körperlichen Zustand", meinte Krämer und spielte dabei vor allem auf leichtes Übergewicht bei Pogba an.

Der derzeitige Stürmer vom niederländischen Team Sparta Rotterdam nahm diese Abfuhr zur Kenntnis, konterte gegen Krämer: "Ich habe nichts gegen den Verein oder den Präsidenten, Sportdirektor - ich wurde in Uerdingen toll aufgenommen. Es geht hier nur um die Aussagen des Trainers. Ich finde es wirklich beschämend, weil ich auf unfaire Weise falsch behandelt werde."

Sportliche Zukunft in Belgien?

Pogba regte sich vor allem darüber auf, dass der Krefelder Fußballlehrer mit seiner Begründung für die Absage an die Öffentlichkeit gegangen war: "Für jeden Profi-Fußballer mit Ambitionen ist es undenkbar zu einem Probetraining mit einem dicken Bauch oder breiten Hüften zu kommen - wie es dieser Herr gesagt hat. Selbst wenn es so gewesen wäre, wir sitzen an einem Tisch, unter vier Augen, und dann es bleibt zwischen uns. Punkt."

Nach Informationen der "Reviersport" könnte es den Stürmer künftig nach Belgien verschlagen, wo ihm aus der Eliteliga mehrere Angebote vorliegen sollen.