Medien: Schalke 04 buhlt um Portugal-Star

João Mário war bei der Fußball-WM 2018 für Portugal im Einsatz

Nach dem Verkauf von Eigengewächs Thilo Kehrer nach Paris sind die Kassen des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 gut gefüllt.

Einen Teil der 37 Millionen Euro, die nach Gelsenkirchen wanderten, haben die Königsblauen bereits in Linksverteidiger Hamza Mendyl investiert. Dennoch verfügt der Vizemeister weiter über ein kleines Plus. Werden die Knappen nun noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv?

Italienischen Medienberichten zufolge könnte der Champions-League-Teilnehmer in Kürze noch einmal zuschlagen. Laut "tuttosport" buhlt Schalke nämlich um den portugiesischen WM-Teilnehmer Joao Mário, der aktuell bei Inter Mailand unter Vertrag steht.

Bei den Nerazzurri ist der zentrale Mittelfeldmann jedoch außen vor. In der vergangenen Rückrunde lief der 25-Jährige auf Leihbasis für den englischen Traditionsverein West Ham United auf.

Obwohl sein Arbeitspapier bei Inter noch bis 2021 gültig ist, streben Joao Mário und der Serie-A-Klub eine Trennung in diesem Sommer an.

Hier kommen die Königsblauen ins Spiel: Angeblich bemüht sich Manager Christian Heidel derzeit im eine Leihe des 40-maligen Nationalspielers, der bei der Endrunde in Russland in allen vier Begegnungen der Portugiesen zum Einsatz gekommen war.

Schalke will leihen, Inter verkaufen

Das Problem: Die Mailänder wollen ihren Transferflop, der einst für stolze 40 Millionen Euro von Sporting losgeeist wurde, am liebsten ganz abgeben.

Bislang hat Inter trotz zahlreicher Interessenten allerdings keinen Verein gefunden, der bereit ist, die geforderten 20 Millionen Euro zu zahlen.

Fraglich bleibt zudem, ob Schalke überhaupt Bedarf an einem Spielertypen wie Joao Mário hat. Der Edeltechniker fühlt sich im offensiven Mittelfeld am wohlsten - also dort, wo in der Vorsaison zumeist Shootingstar Amine Harit das Sagen hatte.

Neben dem Marokkaner gilt auch Neuzugang Suat Serdar als Option für den kreativen Part in der Zentrale. Sollte Mário tatsächlich nach Gelsenkirchen wechseln, wäre die Position überbesetzt.

Hinzu kommt, dass der 25-Jährige wohl ein üppiges Gehalt im hohen siebenstelligen Bereich kassieren würde.