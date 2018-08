Schalkes Baba sieht sich trotz Mendyl-Transfer vorne

Abdul Rahman Baba feierte einen erfolgreichen Saisoneinstand

Abdul Rahman Baba hat beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 einen erfolgreichen Saisoneinstand gefeiert. Beim 2:0-Pokalsieg gegen den 1. FC Schweinfurt stand der wiedergenesene Linksverteidiger 90 Minuten auf dem Feld und untermauerte seinen Anspruch, endlich Stammspieler unter Domenico Tedesco zu werden.

Nach monatelanger Verletzungspause hofft der Ghanaer darauf, beim FC Schalke in diesem Jahr endlich den Durchbruch zu schaffen. "Ich habe mich sehr gut gefühlt, die Kraft war wieder da. Ich fühle mich jetzt wieder bei 100 Prozent", wird Baba von der "Funke Mediengruppe" nach dem Pokalerfolg in Schweinfurt zitiert.

Dass die Gelsenkirchener Vereinsführung auf der Linksverteidiger-Position noch einmal nachgelegt und den 20-jährigen Hamza Mendyl aus Lille verpflichtet haben, sieht Baba indes nicht als Zeichen von Misstrauen an: "Für uns als Mannschaft ist das sehr gut. Denn wir haben viele Spiele", betonte Baba, der vor zwei Jahren vom FC Chelsea zu den Königsblauen gewechselt war.

Gleichzeitig stellte der Linksfuß klar, dass er sich derzeit in jedem Fall in der Startelf für den Bundesliga-Auftakt am kommenden Wochenende beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) sieht. "Klar, jeder will spielen. Ich bin mit dieser Mannschaft seit langer Zeit zusammen. Er [Hamza Mendyl, Anm. d. Red.] ist neu dazu gekommen."

Nach seiner schweren Knieverletzung hat Abdul Rahman Baba erst ein Bundesligaspiel für den S04 absolviert. Seit 2016 hat er insgesamt erst achtmal in der Bundesliga für die Knappen in der Startelf gestanden.