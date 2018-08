Neuzugang Ginczek bewahrt Wolfsburg vor Pokalblamage

Daniel Ginczek traf zum entscheidenden 1:0

Die schwerfälligen Fußballer des VfL Wolfsburg haben sich mit viel Mühe in die zweite Runde des DFB-Pokals geschleppt. Beim Viertligisten SV Elversberg gewann der Cupsieger von 2015 mit 1:0 (0:0) - ist für seinen knackigen Start in die Bundesliga in einer Woche aber noch nicht vollends gewappnet.

Neuzugang Daniel Ginczek (76.) erlöste mit seinem späten Treffer die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia, die am kommenden Samstag (15:30 Uhr) gegen Vizemeister Schalke 04 in die Liga startet und danach zum Europa-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen reisen muss.

Zuletzt waren die Niedersachsen 2011 gegen den damaligen Regionalligisten RB Leipzig in der ersten Pokalrunde gescheitert. Dass sie sich unweit der deutsch-französischen Grenze so schwer tun würden, war aufgrund der vielversprechenden Vorbereitung nicht zu erwarten. Angesichts der zurückliegenden Spielzeiten, in denen zweimal der Klassenerhalt erst in der Relegation geglückt war, aber doch irgendwie zu befürchten.

Geschafft! Die Wölfe ziehen durch ein Tor von Daniel Ginczek in die nächste Runde des @DFB_Pokal ein! 🎉 Einen großen Respekt an die @SV07Elversberg! pic.twitter.com/Gl9HaiYi0e — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 18. August 2018

Zwei VfL-Neuzugänge in der Startelf

Labbadia berief vor 5321 Zuschauern von seinen Neuzugängen einzig Jérôme Roussillon und Ginczek in die Startelf. Während Ginczek im Angriff allerdings die meiste Zeit auf verlorenem Posten stand, versuchte Abwehrspieler Roussillon auf der linken Außenbahn mit seinen Vorstößen immerhin, das Offensivspiel anzukurbeln.

Die besseren Chancen zur Führung besaß im ersten Durchgang jedoch das Tabellenschlusslicht der Regionalliga Südwest. In der 13. Minute verfehlte Sinan Tekerci das Tor aus spitzem Winkel nur knapp, er schürte mit seiner Aktion bei den Teamkollegen für die Folgezeit damit aber merklich den Glauben an eine Überraschung.

Elversberg mit guten Gelegenheiten

Für die zweite Halbzeit wechselte Labbadia den Schweizer Nationalspieler Admir Mehmedi für den unauffälligen Renato Steffen ein. Mit Mehmedi, der fünf Monate nach seinem Bänderriss das erstes Pflichtspiel bestritt, agierten die Wölfe prompt variabler und zielstrebiger.

Der neue Kapitän Joshua Guilavogui (52.) versuchte es zunächst mit einem satten Schuss, kurze Zeit später köpfte Robin Knoche (56.) knapp über das Tor. Als die Angriffe aber wieder vermehrt verpufften, zog Labbadia im eingewechselten Yunus Malli seinen letzten Offensiv-Joker.

Die Wölfe mussten unmittelbar danach aber gleich zweimal zittern, als zuerst Tekerci (72.) den Ball über das Tor zirkelte und Kevin Lahn (73.) in hervorragender Position vertändelte. Auf der anderen Seite reichte eine gute Kombination für die umjubelte Führung.