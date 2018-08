Kovac kritisiert Bayern-Stars nach müdem Pokal-Kick

Niko Kovac unzufrieden mit Auftritt des FC Bayern München

Aller Anfang ist schwer: Während der FC Bayern München, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg glanzlose Arbeitssiege in der ersten Runde des DFB-Pokals einfuhren, verabschiedete sich Titelverteidiger Eintracht Frankfurt sensationell aus dem Wettbewerb. Die Stimmen im Überblick.

SV Drochtersen/Assel - FC Bayern München 0:1 (0:0)

Lars Uder (Trainer Drochtersen/Assel): "Es war für uns ein unglaubliches Spiel. Es ist keine Niederlage, wir haben nicht damit gerechnet nur mit 1:0 zu verlieren. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft."

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Es war ein schwieriges Spiel, wie es im Pokal passiert. Wir wollten das eigentlich nicht und waren gewarnt. Wir haben zu langsam gehandelt, aber unter dem Strich zählt das Weiterkommen."

Franck Ribéry (Bayern München): "Der Gegner hat gut gearbeitet, defensiv gespielt. Es war schwierig für uns. Aber im Pokal gibt es kein einfaches Spiel. Ich glaube, das ist gut für uns für das nächste Spiel im Pokal, weil wir schon wissen, was passiert. Schön für uns, dass wir gewonnen haben."

Joshua Kimmich (Bayern München): "Als Bayern ist es fast schon eine Blamage, wenn man nur 1:0 gewinnt. Wir haben uns das komplette Spiel über schwer getan, haben eine richtig gute Chance zugelassen. Wir waren selbst nicht so zwingend, weil wir viel zu langsam gespielt haben."

Leon Goretzka (Bayern München): "Wir haben im Supercup gezeigt, dass wir auf einem guten Level sind. Heute war es eher nicht so gut. Aber unterm Strich zählt, dass wir eine Runde weiter sind."

SSV Ulm - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:0)

Holger Bechthaler (Trainer SSV Ulm): "Wir haben den Mut und die Lockerheit auf den Platz bekommen, die wir uns vorgenommen haben. Wir mussten die ein oder andere brenzlige Situation überstehen, wir haben nicht unverdient, aber mit etwas Glück das Spiel gewonnen."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es ist eine große Enttäuschung, dass wir hier ausgeschieden sind nach einem richtigen Pokalfight. Wir waren zu inkonsequent, zu unentschlossen, so kam diese ärgerlich Niederlage zustande. Dass ich mir das anders vorgestellt habe ist klar. Am Ende des Tages muss man weiterkommen, egal wie. Ich bin hergekommen, um eine neue Mannschaft aufzubauen, dass das nicht von heute auf morgen geht ist klar."

1. FC Kaiserslautern - TSG Hoffenheim 1:6 (1:3)

Michael Frontzeck (Trainer 1. FC Kaiserslautern): "Der Zweiklassen-Unterschied ist mehr als deutlich geworden. Das haben wir spüren müssen. Der Sieg ist auch in der Höhe absolut verdient."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Die ersten 20 Minuten der ersten und die ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte waren entscheidend. Am Ende hätten wir noch höher gewinnen können, aber mir reicht ein 6:1. Das ist gut für das Selbstvertrauen."

Wormatia Worms - Werder Bremen 1:6 (1:5)

Steven Jones (Trainer Wormatia Worms): "Ein absolut verdienter Sieg für Bremen. Wir sind auf eine absolut überlegene Mannschaft getroffen. Leider sind wir zu früh in Rückstand geraten. Wir haben uns mehr erhofft, aber trotzdem haben wir uns sensationell präsentiert. Die Atmosphäre war außergewöhnlich. Ich bin stolz auf meine Jungs."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Ich bin sehr zufrieden. Das war ein sehr seriöser Auftritt. Wir waren konzentriert und haben kaum etwas zugelassen. Das hat mit sehr gut gefallen."

SV Elversberg - VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)

Roland Seitz (Trainer SV Elversberg): "Man kennt diese Spiele. Man muss lange die Null halten und gut verteidigen, irgendwann kommt die Phase mit einer Chance. Der Matchplan ging lange auf, wir hätten die Führung machen können. Es ist ärgerlich, dass wir das nicht gemacht haben."

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Es war wie erwartet das schwere Spiel gegen einen Gegner, der sehr tief steht. Uns hat der Türöffner gefehlt. Es hat uns gefehlt, den Ball schnell zu spielen. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden."

1. CfR Pforzheim - Bayer Leverkusen 0:1 (0:1)

Gökhan Gökce (Trainer 1. CfR Pforzheim): "Die Chance war da, in die Verlängerung zu gehen. Dass der Schiedsrichter den Elfmeter nicht gegeben hat, hat mir sehr weh getan. Ich möchte mich bei allen Helfern bedanken, dass wir dieses Highlight erleben durften. Wir haben heute nicht nur verloren, ich glaube, dass wir heute viel mehr gewonnen haben."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Ich bin froh, dass wir die Hürde genommen haben. Der Platz war sehr uneben und hoch gewachsen. Das hat uns den technischen Vorteil und Geschwindigkeit genommen. Im Umschaltspiel mussten wir die eine oder andere schwierige Situation überstehen. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Julian Baumgartlinger."

SV Linx - 1. FC Nürnberg 1:2 (1:1)

Sascha Reiß (Trainer SV Linx): "Wenn mir heute Morgen jemand gesagt hätte, dass ich in der 85. Minute an der Linie stehe und einer hundertprozentigen Chance zum 2:1 nachtrauere, hätte ich mir das nicht träumen lassen. Wir waren nah dran an einer der größten Überraschungen im deutschen Fußball. Leider war uns das nicht vergönnt."

Michael Köllner (Trainer 1. FC Nürnberg): "Es war ein typisches Pokalspiel für die erste Runde. Wir sind froh, dass wir unser Ziel geschafft haben. Nach einer strittigen Entscheidung war auf einmal der Gegner wieder im Spiel. Dann läuft das Spiel, wie man es als Trainer nicht unbedingt will. Wir haben unsere Chancen liegen lassen."