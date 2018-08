Gomez nach Stuttgarter Pokal-Blamage trotzig

Mario Gomez schied mit Stuttgart bei Hansa Rostock aus dem Pokal aus

Mario Gomez hat sich mit kritischen Worten zum blamablen Pokal-Aus von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bei Hansa Rostock geäußert. Dennoch gab sich der Ex-Nationalspieler auch trotzig.

"Mich ärgert, dass wir die ersten 20 Minuten nicht wirklich mutig waren und dass wir nicht engagiert waren. In den ersten 20 Minuten haben wir den Ball gefühlt nur quer- und zurückgespielt. Als Bundesligist muss man gegen einen Drittligisten die Initiative ergreifen", analysierte Gomez die bittere 0:2-Pleite auf der Vereinshomepage.

Gomez gab zu, dass seine Stuttgarter zuvor fest mit einem Weiterkommen in Rostock gerechnet hatten: "Wir haben uns das natürlich ganz anders vorgestellt. Mir tut es vor allem für die zahlreichen Fans leid, die die weite Reise auf sich genommen haben. Wir müssen das jetzt so schnell wie möglich abhaken, daraus lernen, und die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, in der Bundesliga besser machen."

"Dürfen dem Pokal nicht hinterhertrauern"

Trotz des ersten bitteren Rückschlags will der 33-Jährige mit seinen Schwaben den zuvor starken Eindruck aus der Saison-Vorbereitung mit ins erste Liga-Spiel beim FSV Mainz 05 kommende Woche nehmen.

"Wir müssen den Kopf oben halten und noch hungriger sein. Wir haben auch in der letzten Saison gezeigt, dass wir nach Rückschlägen oder Phasen, die nicht so gut waren, mental sehr stabil waren. Das werden wir auch dieses Mal sein", meinte Gomez optimistisch.

"Wir dürfen dem Pokal jetzt nicht hinterhertrauern und müssen das schnell aus den Köpfen bekommen. Dann gilt es für die Bundesliga. Wir haben das Ziel, dass wir von Beginn an eine gute Rolle spielen", formulierte der VfB-Kapitän die Erwartungshaltung der Mannschaft an die eigenen Leistungen.

In der abgelaufenen Rückrunde holte lediglich Meister FC Bayern München mehr Punkte als das Team aus dem Ländle.