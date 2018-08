Kostic vor Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Filip Kostic wechselt wohl vom HSV zu Eintracht Frankfurt

Filip Kostic vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV schaut sich derzeit nach einem neuen Verein um. Womöglich könnte die Suche schon in Kürze enden, denn aus der Bundesliga soll Eintracht Frankfurt am Serben interessiert sein.

Das sagte "FAZ"-Journalist Peter Hess am Sonntagmittag bei "Sport1". Demnach ist der Transfer des abwanderungswilligen Offensivspielers bereits so gut wie durch. "Die Eintracht ist sich mit Filip Kostic einig, es geht nur noch um Kleinigkeiten", meinte der Eintracht-Insider.

Der 25 Jahre alte Kostic will mit dem HSV nicht länger in der 2. Bundesliga spielen, sieht sich vielmehr auch weiterhin im Oberhaus. In englischen Medien wurde Kostic zuvor auch schon mit dem FC Burnley aus der Premier League in Verbindung gebracht.

Hamburg würde den Flügelspieler ziehen lassen, falls es ein angemessenes Angebot für Kostic gibt. Zuletzt wurde er nach Rücksprache mit Cheftrainer Christian Titz bereits aus dem Kader für die Spiele in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal gestrichen, weil er sich "nicht mehr zu hundert Prozent" auf den HSV konzentrieren könne.

Ob die Frankfurter Eintracht, die mit der 0:5-Klatsche gegen den FC Bayern im Supercup sowie der 1:2-Pleite beim Viertligisten SSV Ulm im DFB-Pokal denkbar schlecht in die neue Saison gestartet waren, eine zweistellige Millionensumme für Kostic investieren wird, entscheidet sich wohl in den kommenden Tagen.