Doppelpack! Kiel zieht Kopf aus der Schlinge

Alexander Mühling erzielte zwei Treffer gegen 1860 München

Dank Alexander Mühling hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ein weiteres frühes Aus im DFB-Pokal verhindert. Beim Drittliga-Aufsteiger 1860 München setzten sich die Störche nach einem späten Doppelpack des Mittelfeldspielers noch mit 3:1 (0:1) durch und erreichten erst zum dritten Mal bei den vergangenen neun Anläufen die zweite Runde. Auch die Revanche für die Zweitliga-Relegation vor drei Jahren gelang: Damals hatten die Löwen Kiels Aufstieg verhindert.

Vor 14.200 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße schloss Nico Karger einen mustergültigen Konter der Münchner mit der frühen Führung ab (7.). Nach Pass von Adriano Grimaldi zog Karger davon und tunnelte Kiels Schlussmann Kenneth Kronholm am Ende seines Sololaufes.

Ein zweites Karger-Tor wurde aberkannt, weil der Ball vor der Flanke von Philipp Steinhart knapp im Aus war (28.). Die Kieler kamen erst kurz vor der Pause zu ersten Chancen durch Janni Serra. Erst traf der Stürmer das Außennetz (40.), dann köpfte er neben das Tor (42.).

Nach der Pause übernahm Kiel die Initiative, und Mühling drehte das Spiel mit seinen beiden Toren (74. und 83.). Kingsley Schindler sorgte für die Entscheidung (87.).

1860 hatte zuvor in den direkten Duellen die Nase vorn gehabt. Nach dem 2:0-Sieg im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft 1931 warfen die Löwen die Störche 2014 in der ersten Runde aus dem Pokal, neun Monate später setzten sie sich in der Zweitliga-Relegation nach einem 0:0 im Hinspiel mit 2:1 durch - mit umgekehrten Vorzeichen und vor 57.000 Zuschauern in der Allianz-Arena.