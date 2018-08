Union Berlin schlägt Jena im Traditionsduell

Felix Kroos zieht mit Union Berlin in die 2. Runde ein

Fußball-Zweitligist Union Berlin hat das Traditionsduell mit Carl Zeiss Jena gewonnen und die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer schlug den Drittligisten 4:2 (3:2) und startete damit unter guten Vorzeichen in den Wettbewerb: Vor 50 Jahren hatte Union gegen den gleichen Gegner den DDR-Pokal gewonnen, es blieb der bis heute einzige große Titel der Köpenicker.

10.600 Zuschauer im ausverkauften Ernst-Abbe-Sportfeld sahen am Sonntag ein abwechslungsreiches Duell, in dem Union schon vor der Pause dreimal in Führung ging: Sebastian Andersson (14.), Felix Kroos (29.) und Simon Hedlund (45.+5, Foulelfmeter) trafen, durch Maximilian Wolfram (21.) und ein Eigentor von Christopher Trimmel (42.) fiel zweimal der Ausgleich. In der zweiten Hälfte machte erneut Hedlund (71.) dann alles klar.

Schon der aus Sicht Jenas völlig unnötige Foulelfmeter kurz vor dem Pausenpfiff stellte sich als vorentscheidend heraus: Nach einem Fehler der Gastgeber im Mittelfeld war Akaki Gogia außen in den Strafraum eingedrungen und wurde trotz recht großer Torentfernung von Guillaume Cros gefoult.

In der Folge tat Jena sich dann deutlich schwerer, Chancen herauszuspielen.