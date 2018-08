Rückkehr nach Spanien? Bernat vor Bayern-Abschied

Juan Bernat soll in den Fokus von Atlético Madrid geraten sein

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat womöglich einen Abnehmer für Außenverteidiger Juan Bernat gefunden. Spanische Medien berichten, dass der 25-Jährige die Münchner noch in dieser Woche verlassen könnte.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, könnte Juan Bernat schon sehr bald das Trikot von Atlético Madrid tragen. Demnach soll der Noch-Bayer beim amtierenden Europa-League-Sieger das Erbe von Filipe Luís antreten.

Luís will den Klub nach drei Jahren angeblich verlassen und wird bereits mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

Als Ersatz könnte Bernat dienen, der beim FC Bayern nur noch bis 2019 unter Vertrag steht und beim deutschen Rekordmeister keine Zukunft mehr hat. Noch in dieser Woche soll die Entscheidung fallen, ob Luís seinen Vertrag (bis 2019) bei den Colchoneros verlängert.

Auch Juventus und Wolfsburg interessiert?

Zuvor wurde Bernat, der im Sommer 2014 aus Valencia an die Isar wechselte, bereits mit einem Wechsel zu Juventus Turin und dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.

Dass der Spanier in München auch in der kommenden Spielzeit nicht wie erhofft zum Zug kommt, stellte Sportdirektor Hasan Salihamidzic schon vor einigen Wochen klar.

"Juan hat sich in vier Jahren bei uns nicht richtig durchsetzen können. Ich denke, dass er das auch so wahrnimmt, und es wird in diesem Jahr nicht leichter für ihn", sagte "Brazzo" im Interview mit der "SZ".