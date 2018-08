Medien: Hertha BSC vor Verpflichtung von Eindhoven-Ass

Derrick Luckassen könnte bald für die Berliner Hertha auflaufen

Fußball-Bundesligist Hertha BSC steht angeblich vor der Verpflichtung des Innenverteidigers Derrick Luckassen vom niederländischen Meister PSV Eindhoven.

Übereinstimmenden niederländischen Medienberichten zufolge wollen die Berliner den 23-Jährigen ausleihen.

Luckassen war vor einem Jahr von AZ Alkmaar nach Eindhoven gewechselt, konnte sich dort aber keinen Stammplatz erkämpfen. Nur neun Mal stand er in der vergangenen Saison in der Startformation.

In den Plänen des neuen PSV-Trainers Mark van Bommel spielt Luckassen keine Rolle mehr. So fehlt der Abwehrspieler auch im Aufgebot für das das Champions-League-Qualifikationsspiel bei BATE Borisov am Dienstag.

Dárdai lässt Dreierkette einüben

Bei Hertha wäre Luckassen der fünfte Neuzugang für die kommende Saison. Diesen Sommer wurden bislang Lukas Klünter (1. FC Köln), Pascal Köpke (FC Erzgebirge Aue), Javairo Dilrosun (Manchester City U23) und Marko Grujic (FC Liverpool) unter Vertrag genommen.

Bei der Alten Dame würde Luckassen auf seinen Landsmann Karim Rekik treffen, der ebenfalls Innenverteidiger ist. Für diese Spielzeit ließ Trainer Pál Dárdai eine Dreierkette einüben.