Chinesin erzielt Dreifach-Hattrick bei Asian Games

Die Chinesin Wang Shanshan hat bei einem Länderspiel der Asian Games neun Tore in einem Spiel erzielt

Die chinesische Fußball-Nationalspielerin Wang Shanshan hat mit einer ungewöhnlichen Leistung bei den Asian Games in Indonesien für Furore gesorgt.

Die 28-Jährige traf beim 16:0-Sieg gegen Tadschikistan neunmal in einer Halbzeit, davon sechs Tore nacheinander. Sie erzielte in ihrem 99. Länderspiel einen Dreifach-Hattrick, da sie in der Nachspielzeit nochmals drei Treffer in Folge erzielte. Sieben der neun Tore erzielte sie innerhalb von 13 Minuten, davon drei in der Nachspielzeit.